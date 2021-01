W poniedziałek ministerstwo zdrowia poinformowało o 4622 nowych przypadkach koronawirusa. Z powodu Covid-19 zmarło 10 osób, natomiast inne schorzenia miało 65 chorych. Zaszczepiono ponad 220 tys. Polaków. Rozpoczęły się także masowe testy nauczycieli, a rząd zdecydował, że najmłodsze dzieci wrócą do szkół. Przestawiono też szczegółowe plany dalszych etapów szczepień. Czytaj Raport Dnia.

Podsumowujemy najważniejsze informacje dnia związane z pandemią i jej skutkami.

Zmarło 75 osób

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 4622 nowych zakażeniach koronawirusem;

Z powodu COVID-19 zmarło 10 osób;

Ze względu na współistnienie COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 65 osób;

Najwięcej zakażeń odnotowano w woj. mazowieckim (627), zachodniopomorskim (570) i pomorskim (509);

Do tej pory w Polsce zachorowało 1 390 385 osób, z czego 31 264 zmarły;

Na 32 352 łóżek dla pacjentów z koronawirusem zajętych jest 16 681;

Zajętych jest 1 605 respiratorów na 2943 dostępne;

Na kwarantannie przebywa 146 685 osób;

Nadzorem sanitarno-epidemiologicznym objęto 5928 osób;

W sumie wyzdrowiało 1 130 460 zakażonych.

ZOBACZ: Nowe przypadki koronawirusa w Polsce. Dane ministerstwa, 11 stycznia

Przedłużone restrykcje i powrót do szkół

"Krokiem, który możemy wykonać, jest uruchomienie nauki stacjonarnej w klasach I-III" - mówił Adam Niedzielski;

Nauczanie stacjonarne w klasach I-III w szkołach podstawowych wraca od 18 stycznia;

Wszystkie obostrzenia zostaną przedłużone do 31 stycznia;

Nadal zamknięte pozostają stoki narciarskie, obiekty sportowe i hotele;

W centrach handlowych otwarte tylko wybrane sklepy, restauracje mogą sprzedawać w formule "na wynos".

ZOBACZ: Najmłodsi uczniowie wracają do szkół. Pozostałe obostrzenia przedłużone

Szczegóły harmonogramu szczepień

Szef KPRM Michał Dworczyk przekazał że "Narodowy Program Szczepień wchodzi w fazę przygotowania masowych szczepień";

Od 15 stycznia rusza centralna rejestracja na szczepienia dla seniorów powyżej 80 roku życia;

W kolejnych etapach szczepieni będą pensjonariusze DPS-ów oraz osoby powyżej 70 roku życia;

1 051 000 dawek szczepionki trafiło do Polski;

Do szpitali węzłowych trafiło ponad 456 tysięcy dawek preparatu.

ZOBACZ: Harmonogram szczepień. Dworczyk o szczegółach

Masowe testy nauczycieli

W poniedziałek rozpoczęły się testy przesiewowe na obecność SARS-Cov-2 dla nauczycieli;

Zbadać mogą się pedagodzy pracujący w klasach I-III szkół podstawowych, ze szkół specjalnych i pracownicy obsługi administracyjnej szkół;

Dobrowolne i bezpłatne testy potrwają do 15 stycznia;

W piątek Ministerstwo Edukacji i Nauki podało, że do udziału w testach w całym kraju zgłosiło się ok. 165 tys. osób.

ZOBACZ: Koronawirus. Rozpoczynają się testy nauczycieli

Czeski wariant koronawirusa w Polsce

Obecnie nie można potwierdzić znalezienia w Polsce brytyjskiego wariantu COVID-19 - poinformował Adam Niedzielski;

Minister zdrowia dodał, że "trudno jest przypuszczać, że nie dotarł on jeszcze do naszego kraju";

Poinformował natomiast, że w Polsce wystąpił tzw. wariant czeski koronawirusa;

Badania nad genomem wirusa oraz jego mutacjami prowadzi ośrodek w Poznaniu.

ZOBACZ: Mutacje koronawirusa. "Mamy w Polsce wariant czeski"

Niemcy kupią szczepionkę poza Unią

Rząd Niemiec podpisał latem ub.r. dwie wstępne umowy z niemieckimi firmami biotechnologicznymi BioNTech i CureVac;

Umowa zapewnienia 50 milionów dawek szczepionek przeciw Covid-19;

Informacje miał przekazać anonimowy urzędnik, a opisała to agencja Reutera;

Umowy, które nie zostały ogłoszone przy ich podpisywaniu, budzą kontrowersje.

ZOBACZ: Niemcy kupują 50 mln dawek szczepionek poza systemem UE. Prezydencki minister komentuje

Nowy lek na koronawirusa

W poniedziałek w Wielkiej Brytanii rozpoczęły się badania kliniczne sprayu do nosa produkcji kanadyjskiej firmy SaNOtize;

Według wcześniejszych badań oparty na tlenku azotu preparat ma 99,9 proc. skuteczności w walce z SARS-CoV-2;

Zadaniem substancji jest zabijanie wirusa w górnych drogach oddechowych i zapobieganie inkubacji.

ZOBACZ: "99 procent skuteczności". Naukowcy testują nowy lek na koronawirusa

Duży wzrost zakażeń w Irlandii

W Irlandii rośnie liczba zakażeń typem koronawirusa wykrytym w Wielkiej Brytanii;

Irlandzki premier Micheal Martin poinformował o tym, że wykryto go w ponad połowie przeprowadzonych testów;

Średnia zakażeń z 14 dni wzrosła w ostatnich tygodniach w Irlandii 10-krotnie;

Do wzrostu przyczynił się nowy szczep wirusa, jak i poluzowanie restrykcji epidemicznych w okresie świątecznym.

ZOBACZ: Irlandia. Ogromny wzrost liczby zakażonych. Nowy szczep koronawirusa opanował kraj

WIDEO DNIA: Cezary Pazura zachęca do szczepień

- Co ja tutaj robię? Mówię, że szczepienie to nie tylko twoja sprawa. To sprawa życia i zdrowia innych. Dla siebie, dla nich - szczepimy się - mówi w nagraniu aktor Cezary Pazura, który został ambasadorem kampanii #SzczepimySię. Spot promujący akcję zamieściło na YouTube Centrum Informacyjne Rządu.

WIDEO - Sąsiedzka kłótnia zakończona tragedią. Mężczyzna wykrwawił się na klatce Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

laf/dk/ polsatnews.pl