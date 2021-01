Harmonogram szczepień. Dworczyk o szczegółach

- Narodowy Program Szczepień wchodzi w fazę przygotowania masowych szczepień. 1 051 000 dawek trafiło do Polski; do szpitali węzłowych trafiło ponad 456 tysięcy - poinformował szef KPRM Michał Dworczyk. Od 15 stycznia rusza centralna rejestracja na szczepienia dla seniorów powyżej 80 roku życia.

Podkreślił, że w Agencji Rezerw Materiałowych zachowanych jest 50 proc. szczepionek, które trafiają do Polski po to, żeby pacjent, którzy otrzymuje pierwsza dawkę szczepionki, miał gwarancję otrzymania drugiej dawki.

- Dopiero po drugiej dawce uzyskujemy pełną odporność i nie chcemy, żeby pacjenci byli narażeni na jakieś problemy logistyczne ze strony producenta - powiedział szef KPRM.

ZOBACZ: Czechy proszą Izrael o pomoc w organizacji szczepień

- W pierwszym tygodniu szczepień zaszczepiliśmy ok. 50 tys. osób, w drugim tygodniu 150 tys. osób, a jednego dnia 50 tys. szczepień zostało wykonanych, co pokazuje, że system staje się coraz bardziej sprawny i wydajny - mówił szef KPRM Michał Dworczyk.

Jak dodał, "do końca tego tygodnia zostanie zaszczepionych ponad 250 tys. osób. Pod koniec tygodnia będziemy mieć ok. 450 tys. zaszczepionych Polaków".

"Do końca marca będziemy mogli zaszczepić 3 mln Polaków"

Poinformował, że na wykonanych ponad 220 tys. szczepień, odnotowano 32 przypadki niepożądanych odczynów poszczepiennych, ale wszystkie były łagodne. - Nikt nie został hospitalizowany, były to przypadki związane z zaczerwieniem, podwyższoną temperaturą, krótko mówiąc żadnych groźnych sytuacji nie było - dodał.

- W związku z tym, że pojawiły się informacje, że w niektórych szpitalach węzłowych jest problem z terminami dla pracowników medycznych zdecydowaliśmy się uruchomić w sześciu największych miastach w Polsce, w szpitalach tymczasowych, dodatkowe punkty szczepień. Będą tam szczepieni wyłącznie pracownicy medyczni - czyli lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni - podkreślił Dworczyk.

ZOBACZ: EMA: zalety szczepionek przeciw Covid-19 przewyższają związane z nimi ryzyka

- Tym, co jest najpoważniejszą przeszkodą, żeby szczepić szybciej, jest brak szczepionki. Rzeczpospolita Polska wraz z innymi krajami UE przystąpiła do umowy, dzięki której UE pozyskuje szczepionkę przeciw Covid-19. Ta szczepionka jest następnie w sposób solidarny dzielona w podobnym czasie pomiędzy wszystkie kraje UE i to od tego jesteśmy uzależnieni, jeśli chodzi o tempo szczepień - podkreślił.

- Do końca marca, zgodnie z deklaracjami producentów, otrzymamy 6 mln dawek, czyli będziemy mogli zaszczepić 3 mln Polaków. I w tej sprawie nic absolutnie się nie zmienia, ta kwestia nie ulega zmianie, a niektóre emocjonalne wypowiedzi w moim przekonaniu wprowadzają tylko moim zdaniem taką niepotrzebną niepewność - dodał Dworczyk.

Zaznaczył, że z liczby zaszczepionych Polaków w trakcie pierwszego kwartału bardzo łatwo będzie można rozliczyć rząd.

Rusza centralna rejestracja

- Zaczyna się bardzo ważny czas. To jest czas uruchomienia centralnej rejestracji pacjentów - mówił minister.

- 15 stycznia zostanie uruchomiona centralna rejestracja, czyli możliwość umawiania szczepień na konkretny termin dla seniorów. Od 15 stycznia będą mogli umawiać się na konkretny termin seniorzy powyżej 80 roku życia. Między 18 a 22 stycznia zostaną zaszczepieni mieszkańcy DPS-ów. Zrobią to zespoły wyjazdowe - poinformował Dworczyk.

22 stycznia ruszy rejestracja na konkretny termin na szczepienia dla seniorów powyżej 70 roku życia. Po 25 stycznia rozpoczną się szczepienia dla seniorów powyżej 70 roku życia.

ZOBACZ: Cezary Pazura zachęca do szczepień. "To nie tylko twoja sprawa"

- Zwróciła nam uwagę na to Rada Medyczna działająca przy premierze, że osoby powyżej 80 roku życia powinny mieć pewien przywilej, możliwość wyboru jak najszybszych terminów szczepienia, bo one są najbardziej narażone na trudny przebieg Covid-19 - tłumaczył minister.

- Bardzo dobre informacje dochodzą z DPS-ów. Blisko 70 proc. mieszkańców zadeklarowało chęć zaszczepienia się przeciw Covid-19 - mówił.

Prawdopodobnie pozostałe osoby z grupy pierwszej, ale poniżej 70 roku życia, czyli nauczyciele, mundurowi, będą mogli zapisywać się na szczepienia w drugiej połowie marca lub na przełomie marca i kwietnia.

Dworczyk poinformował też, że do jutra wojewodowie będą wydawać decyzje ws. organizacji systemu, tak by każdy senior miał możliwość dojazdu do punktu szczepień.

Mobilne punkty dla mieszkańców DPS-ów

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg przypomniała, że od początku epidemii koronawirusa priorytetem rządu było wprowadzenie instrumentów, które miały zminimalizować skutki zakażeń.

Zwróciła uwagę, że pensjonariusze domów pomocy społecznej i osoby starsze są szczególnie narażone na negatywne konsekwencje COVID-19. Dlatego - jak dodała - rządowe rozwiązania miały na celu zabezpieczanie bieżącego funkcjonowania DPS-ów m.in. dostarczenie niezbędnego sprzętu ochronnego. Maląg poinformowała, że na ten cel rząd przeznaczył ponad 600 mln zł.

ZOBACZ: Wielka radość w DPS. Pracownice w kombinezonach tańczą i śpiewają

Minister rodziny wskazała, że obecnie jesteśmy na etapie Narodowego Programu Szczepień. Przypomniała, że w tzw. etapie zero uprawnieni do szczepienia są m.in. pracownicy DPS-ów. - 70 proc. mieszkańców domów pomocy społecznej zgłosiło swój akces, swoje oświadczenie do tego, że chcą się szczepić. To nas bardzo cieszy. To ponad 70 tys. osób, które w czasie od 18 do 22 stycznia będą zaszczepieni - przekazała Maląg.

Jak podała, mieszkańcy domów pomocy społecznej będą zaszczepieni w miejscach, gdzie przebywają. - Będą to mobilne punkty - zarówno POZ, które opiekują się danym DPS, a w przypadku braku POZ będzie to mobilny punkt ze szpitala węzłowego - podkreśliła.

WIDEO - Robert Lewandowski Sportowcem Roku 2020. Wyniki 86. Plebiscytu Przeglądu Sportowego Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

prz/ PAP, polsatnews.pl