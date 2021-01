Koronawirus - Raport Dnia. Sobota, 9 stycznia

Wiceminister zdrowia, odnosząc się w Radiu Zet do możliwości powrotu uczniów do szkół, podkreślił, że w tej sprawie rozważane są różne scenariusze.

- Czekamy do poniedziałku, żeby zobaczyć, jakie będą dane zachorowań, jaka będzie sytuacja z łóżkami (w szpitalach). Widzimy - i to jest dla nas bardzo niepokojący sygnał - co dzieje się w Europie, widzimy jaka jest sytuacja w Niemczech jeśli chodzi o liczbę zachorowań, czy zgonów. W Wielkiej Brytanii - rekordy, Francja, Hiszpania... To rzeczywiście są dla nas czerwone światła, które również determinują tę decyzję, nie tylko to, co jest u nas - zaznaczył Gadomski.