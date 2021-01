Minister zdrowia Adam Niedzielski o wynikach kontroli przebiegu szczepień w WUM. Oglądaj od 9:30

Szef resortu zdrowia Adam Niedzielski podsumuje we wtorek pierwszy dzień kontroli w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Kontrolę NFZ w jednostkach związanych z WUM zlecono w związku z zamieszaniem wokół przedterminowych szczepień artystów i polityków. Transmisja w Polsat News i na polsatnews.pl.

- Jest jeszcze kilka wątków sprawy, które muszą zostać wyjaśnione w imieniu ministra zdrowia przez NFZ - podkreślił w poniedziałej minister zdrowia w "Gościu Wydarzeń". - Chcielibyśmy wiedzieć w jaki sposób osoby, które nie należały do personelu medycznego, zostały zapisane na szczepienie - dodał.

- Chcę się przyjrzeć wątkowi sprawowanego nadzoru, w tym przez rektora - przyznał.

- Muszę otrzymać jakieś dokumenty, które potwierdzą, że ten proceder odbywał się według jakiegoś modelu. Również z punktu widzenia całego systemu szczepień w Polsce, chcę wiedzieć, przed jakim ryzykiem należy się zabezpieczać. Chciałbym, żeby to była lekcja - mówił Adam Niedzielski.

- Jest pytanie, w jakim charakterze te osoby pojawiły się na szczepieniach - jako personel medyczny, niemedyczny? - zastawiał się minister. - Druga sprawa, jaką weryfikujemy - kiedy listy (osób do szczepień - red.) zostały do nas wysłane - nasza wytyczna dot. możliwości szczepień rodzin medyków była wydana 29 grudnia - tłumaczył.

Dziś minister przedstawi wyniki pierwszego dnia kontroli NFZ w WUM.

Wewnętrzna kontrola

Równolegle wewnętrzną kontrolę przeprowadziła Komisja powołana przez rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jej wyniki poznaliśmy w poniedziałek. - Wykazała liczne nieprawidłowości w organizacji szczepień przez Centrum Medyczne WUM Sp. z o.o. - poinformowała rzeczniczka WUM Marta Wojtach.

Z wniosków Komisji wynika, że szczepienia były zorganizowane pod presją czasu w okresie świąteczno-noworocznym, choć planowo CM WUM sp. o.o. przygotowywało się do ich rozpoczęcia 4 stycznia br., zgodnie z pierwotnymi ustaleniami z NFZ. Jednak - jak podano w komunikacie - już 29 grudnia 2020 r. CM WUM sp. z o.o. otrzymało 75 pierwszych dawek, a 30 grudnia 2020 r. kolejnych 375 dawek, które ze względu na to, że zostały dostarczone rozmrożone, należało zużyć do końca roku.

"W związku z tym zdecydowano się zaproponować szczepienia dodatkowym osobom. Wynikało to z obawy, że nie uda się wykorzystać w pełni wszystkich dawek szczepionki w okresie świąteczno-noworocznym" - wyjaśniła rzeczniczka.

Jednocześnie komisja stwierdziła, że CM WUM Sp. z o.o. "nie dopełniło w należyty sposób akcji informacyjnej w społeczności WUM, wśród pracowników szpitali klinicznych, pracowników administracyjnych i studentów WUM". "Komisja jednoznacznie stwierdza, że w Centrum Medycznym WUM sp. z o.o. miała miejsce zła organizacja akcji szczepień. Komisja stwierdza ponadto fakt braku należytego doboru osób, którym zaproponowano i wykonano szczepienia" - poinformowano w komunikacie.

Z ustaleń komisji wynika również, że rektor WUM prof. Zbigniew Gaciong "nie wywierał żadnych nacisków na zarząd spółki zależnej CM WUM Sp. z o.o. w kwestii doboru osób do szczepienia". Jak podano w komunikacie, komisja ustaliła, że rektorowi nie zostały przedstawione listy zgłaszanych do szczepień osób i nie znał kryteriów kwalifikacji do szczepień przez CM WUM sp. z o.o.

