Mamy 12 955 nowych i potwierdzonych przypadków koronawirusa - poinformowało w środę ministerstwo zdrowia. Nie żyje 565 kolejnych osób. Liczba zakażonych od początku epidemii wzrosła do 1 281 414. Do tej pory z powodu Covid-19 zmarło 28 019 osób.

"Mamy 12 955 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus z województw: mazowieckiego (1600), wielkopolskiego (1585), śląskiego (1299), kujawsko-pomorskiego (1106), pomorskiego (1101), zachodniopomorskiego (996), warmińsko-mazurskiego (988), łódzkiego (801), dolnośląskiego (674), lubelskiego (609), małopolskiego (541), podlaskiego (426), lubuskiego (349), podkarpackiego (279), opolskiego (206), świętokrzyskiego (159). 236 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną" - przekazało MZ.

Z powodu COVID-19 zmarło 125 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 440 osób.





Resort zdrowia dodał, że zajętych jest 17 228 łóżek dla pacjentów z Covid-19 przy 35 145 wszystkich dostępnych. Pod respiratorem przebywa 1 580 chorych, a kwarantannie poddane są 159 002 osoby.

Od początku epidemii w Polsce z zakażenia SARS-CoV-2 wyzdrowiało 1 025 889 osób, z czego w ciągu ostatniej doby - 11 884.

Będą e-zaproszenia do szczepień

Proces powszechnych szczepień rozpocznie się w pierwszym kwartale 2021 roku. Każdy dostanie e-zaproszenie, które będzie ważne przez 60 dni. Będą one generowane automatycznie w systemie P1 w transzach zgodnych z kolejnością szczepień.

Ponadto lekarze będą mogli wystawić dla pacjenta indywidualne e-skierowania na szczepienia. Może to uczynić lekarz z dostępem do aplikacji webowej gabinet.gov.pl, niezależnie od faktu posiadania umowy z NFZ.

Szczepienia w Unii Europejskiej, także w Polsce, rozpoczęły się 27 grudnia. W naszym kraju ten proces podzielony jest na kilka etapów. Na początku w tzw. etapie "0" skorzystają ze szczepień pracownicy placówek służby zdrowia, Domów Pomocy Społecznej oraz personel administracyjny tych jednostek.

Powstanie fundusz bezpieczeństwa w razie powikłań

W pierwszym etapie na szczepienia mogą liczyć pensjonariusze Domów Pomocy Społecznej oraz Zakładów Opiekuńczo Leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu, osoby powyżej 60. roku życia w kolejności od najstarszych, służby mundurowe, nauczyciele.

Osoby powyżej 60. roku życia będą szczepione począwszy od osób najstarszych, z pierwszeństwem dla tych, którzy są aktywni zawodowo, są w trakcie diagnostyki i leczenia wymagającego wielokrotnego lub ciągłego kontaktu z placówkami ochrony zdrowia oraz z chorobami współistniejącymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19.

- Powstanie fundusz bezpieczeństwa, z którego będzie wypłacane zadośćuczynienie, gdyby coś się wydarzyło pacjentowi po szczepieniu - zapowiedział we wtorek wiceminister zdrowia Waldemar Kraska w Polskim Radiu 24.

Szczepienia polityków lekarzy

Trwa rządowa kampania zachęcająca do szczepień. We wtorek w świetle kamer zaszczepili się politycy lekarze m.in. wiceminister zdrowia Waldemar Kraska i Władysław Kosiniak-Kamysz, a także obecny i były marszałek Senatu Tomasz Grodzki i Stanisław Karczewski. Można to było zobaczyć w programie "Debata Dnia" w Polsat News.

- Szczepionki wyeliminowały w historii wiele groźnych chorób - powiedział Grodzki. - Preparat jest sprawdzony i przeszedł wszystkie fazy badań klinicznych - przekonywał Karczewski.

