Z jednej ampułki można zaszczepić więcej osób. Czesi apelują

Wyprodukowana przez firmę Pfizer ampułka ze szczepionką przeciw COVID-19 zawiera 2,25 ml preparatu. Koncern podaje, że z jednej fiolki można zaszczepić pięć osób - pacjentom podaje się po 0,3 ml. To znaczy, że w każdej z ampułek jest 0,75 ml "zapasu".

- To częste w przypadku szczepionek wielodawkowych. Część płynu może przecież zostać w igle, na ściankach ampułki czy we wnętrzu strzykawki. Również po pobraniu płynu do strzykawki usuwa się ewentualne bąbelki poprzez jego wypuszczenie, aż do uzyskania objętości 0,3 ml - mówi Interii prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska z Katedry Wirusologii i Immunologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Okazuje się, że z jednego opakowania szczepionki przeznaczonej przez producenta dla pięciu osób można zaszczepić sześciu, a w skrajnych przypadkach nawet siedmiu pacjentów. - I tak należy robić, przecież pierwsza dawka szczepionki nie różni się od siódmej, o ile zostaną podane w ciągu sześciu godzin od otwarcia ampułki - tłumaczy ekspertka z UMCS w Lublinie.

Czesi chcą, by Europejska Agencja Leków (EMA) oficjalnie zatwierdziła użycie jednej ampułki ze szczepionką Pfizera dla sześciu, a nie - jak zaleca producent - pięciu pacjentów. Czeski premier Andrej Babisz zaapelował w tej sprawie do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen.

Izrael i USA

Premier Babisz powołuje się na przykład Izraela, gdzie jeszcze przed świętami tamtejsze ministerstwo zdrowia wyraziło zgodę na szczepienie sześciu osób z jednej ampułki Pfizera.

Podobną drogą poszli Amerykanie. Agencja Żywności i Leków (FDA) - powołując się na stan zagrożenia zdrowia publicznego - dopuściła użycie szóstej, a nawet siódmej dawki z każdej ampułki szczepionki.

Jakie stanowisko w tej sprawie mają polskie władze? Interia zapytała o to resort zdrowia - czekamy na odpowiedź.

