Szczepienia dla medyków. Termin zapisów wydłużony

Termin zapisów na szczepienia dla medyków został wydłużony do 14 stycznia. - Przedłużenie tego okresu jest ważne, byśmy mogli zaszczepić całą polską służbę zdrowia - powiedział w Polsat News Waldemar Kraska, wiceminister zdrowia. Poprzednio medycy mogli zapisywać się na szczepienia do północy 28 grudnia.

- Jestem spokojny, że polska służba zdrowia wyszczepi się w takim stopniu, że będziemy w stanie zapewnić bezpieczną opiekę chorym - zapewnił wiceminister. Dodał, że sondaże pokazują, że wzrasta liczba osób chcących się zaszczepić. - Coraz więcej Polaków chce się szczepić, tu mamy też duży odzew ze strony starszych osób, mają świadomość, że choroba może mieć u nich cięższy przebieg - mówił Kraska.

Zapytany o to jakie są możliwości przeprowadzania szczepień, ocenił, że "w ciągu miesiąca możemy zaszczepić około 3 milionów Polaków". Wyjaśnił jednak, że zależy to od dostaw szczepionek oraz liczby chętnych. - Mam nadzieję, ze do wakacji uporamy się z tym - dodał.



W związku postulatami lekarzy do 14 stycznia przedłużamy termin zapisów na szczepienia w grupie zero - poinformował wcześniej we wtorek szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk. Zwrócił uwagę, że na obecnie przeprowadzane szczepienia tzw. grupy zero, w której znajdują się m.in. medycy zgłosiło się już ok. 400 tys. z miliona osób. Podkreślił, że w związku z postulatami lekarzy termin zgłaszania się na szczepienia w tej grupie został przedłużony.

Polityk zapewnił, że przedłużenie zapisów w grupie zero nie wpłynie na termin zapisów w grupie pierwszej. - To nie będzie miało wpływu na sczepienia grupy pierwszej. (...) My będziemy mieli gotowy system na 15 stycznia. Mamy nadzieję, że wtedy rozpoczną się zapisy - zaznaczył Dworczyk.

Dodał, że termin rozpoczęcia szczepień w grupie pierwszej będzie zależał od liczby szczepionek i zainteresowania sczepieniami w grupach zero i pierwszej.

Kiedy powszechne szczepienia?

Szczepienia w Unii Europejskiej, także w Polsce, rozpoczęły się 27 grudnia. W naszym kraju ten proces podzielony jest na kilka etapów. Na początku w tzw. etapie "0" skorzystają ze szczepień pracownicy placówek służby zdrowia, Domów Pomocy Społecznej oraz personel administracyjny tych jednostek.

W pierwszym etapie na szczepienia mogą liczyć pensjonariusze Domów Pomocy Społecznej oraz Zakładów Opiekuńczo Leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu, osoby powyżej 60. roku życia w kolejności od najstarszych, służby mundurowe, nauczyciele.

