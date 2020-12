Tomasz Grodzki i Stanisław Karczewski nawzajem się zaszczepią

Po tygodniu Karczewski przyznał, że ze strony prezesa PSL nie było odzewu. - Będę się z kimś innym szczepił - powiedział Karczewski. Dodał, że wszystko będzie wiadomo we wtorek. - Nie wiem, czy ta osoba sobie życzy, żeby mówić na ten temat. Jutro będzie informacja. Będę się szczepił, będę namawiać, ale ponieważ pan Kosiniak-Kamysz nie zareagował - nie będę na niego czekał - dodał.

"Lekarz zaszczepi lekarza"

- To będzie lekarz. Lekarz da się zaszczepić lekarzowi. To jest ważniejsza osoba od Władysława Kosiniaka-Kamysza - podkreślił tajemniczo były marszałek Senatu.

Tą osobą, jak się okazało, jest obecny marszałek Senatu Tomasz Grodzki, który potwierdził, że zaszczepi się wspólnie z Karczewskim.

Obaj mają się zaszczepić równocześnie i publicznie, we wtorek przed godz. 20 w szpitalu MSWiA w Warszawie.

ZOBACZ: Prof. Piekarska: szczepionka przeciw COVID-19 być może najbezpieczniejsza w historii

- Chodzi o to, żeby pokazać, że sprawa szczepień jest ponad wszelkimi podziałami politycznymi - powiedział Tomasz Grodzki. Jest to też, dodał, forma upowszechniania informacji o szczepieniu i forma nakłonienia Polaków do niego.

Na co dzień dzieli nas wiele, prowadzimy ostry spór polityczny. Ale w obliczu pandemii zdrowie i życie Polek i Polaków muszą być ponad politycznymi podziałami. Dlatego zaszczepię się na koronawirusa wraz z @StKarczewski by w ten sposób zachęcić naszych Rodaków do szczepień. — Tomasz Grodzki (@profGrodzki) December 28, 2020

Obaj marszałkowie - obecny Tomasz Grodzki i były Stanisław Karczewski - są lekarzami i mają do czynienia z chorymi na COVID-19. Są więc w tzw. grupie zero, która zgodnie z decyzjami rządu ma być szczepiona w pierwszej kolejności.

Tomasz Grodzki jest profesorem medycyny i torakochirurgiem. Jest senatorem od 2015 roku. Funkcję marszałka sprawuje od początku X kadencji Senatu, czyli od listopada 2019 roku. Stanisław Karczewski jest specjalistą chirurgii ogólnej. Jest senatorem od 2005 roku, był marszałkiem Senatu IX kadencji (2015-19), a także wicemarszałkiem Senatu (2011-15, 2019-20).