Bartosz Arłukowicz w "Graffiti". [OGLĄDAJ] od godz. 7:45

Na co dzień są po dwóch stronach politycznej barykady i toczą ze sobą spory, ale we wtorek wzajemnie się zaszczepią. Zarówno marszałek Senatu Tomasz Grodzki, jak i jego poprzednik Stanisław Karczewski są lekarzami. Wspólnie chcą przekonać Polaków, że szczepienia to jedyna szansa na pokonanie pandemii koronawirusa. Tę inicjatywę skomentuje Bartosz Arłukowicz (KO), były minister zdrowia.