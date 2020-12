Ponad 200 turystów uciekło w nocy z kwarantanny. "Rozumiem ich gniew"

Nietypowa sytuacja została odkryta w szwajcarskiej miejscowości Verbier, położonej u podnóży masywu Pleureur. To cieszący się popularnością kurort narciarski, gdzie licznie ściągają miłośnicy narciarstwa alpejskiego.

Także ci z Wielkiej Brytanii, na których obecnie szwajcarskie władze nałożyły obowiązek odbycia 10-dniowej kwarantanny, w związku z pojawieniem się w południowo-wschodniej Anglii nowego szczepu koronawirusa. Na izolację skierowano również tych turystów, którzy pojawili się tutaj wcześniej, jeszcze zanim nakaz zaczął obowiązywać. Na kwarantannę trafili wszyscy Brytyjczycy, którzy przylecieli po 14 grudnia.

Uciekli z obowiązkowej kwarantanny

Po decyzji Szwajcarów większość Brytyjczyków uciekła pod osłoną nocy. Pracownicy hoteli odkryli ten fakt, gdy podstawione pod drzwi tace z jedzeniem pozostawały nietknięte przez wiele godzin, a telefony do pokojów pozostawały bez odpowiedzi.

Hundreds of Britons spending the holidays in the Swiss ski resort of Verbier fled the village to avoid quarantine rules put in place by Switzerland's government after the discovery of a new strain of the coronavirus in the UK pic.twitter.com/rqHjJ4jJG0