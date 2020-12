Wielka Brytania i UE osiągnęły porozumienie ws. umowy handlowej

Umowa, która liczy około 2000 stron, musi zostać jeszcze ratyfikowana przez obie strony.

"»Wreszcie znaleźliśmy porozumienie. Jest sprawiedliwe, zrównoważone i dobre dla obydwu stron. Pozwoli uniknąć perturbacji«. Szefowa KE Ursula Von der Leyen właśnie ogłosiła kompromis, nad którym unijni i brytyjscy negocjatorzy pracowali przez kilkanaście miesięcy" - napisała Dorota Bawołek, korespondentka Polsat News w Brukseli.

"To była długa i kręta droga, ale osiągnęliśmy dobre porozumienie" - przekazała von der Leyen. Dodała, że biorąc pod uwagę stawkę tych negocjacji, warto było walczyć o to porozumienie, chociaż rozmowy były bardzo trudne. "Wspólnie możemy osiągnąć więcej niż osobno" - zapewniła szefowa Komisji Europejskiej.

It was worth fighting for this deal.



We now have a fair & balanced agreement with the UK. It will protect our EU interests, ensure fair competition & provide predictability for our fishing communities.



Europe is now moving on. https://t.co/77jrNknlu3