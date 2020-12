Brytyjski kryzys ekonomiczny. Widmo brutalnego brexitu

Z dzisiejszych brytyjskich danych statystycznych najlepiej wypadło porównanie PKB w trzecim kwartale 2020 roku z wynikiem z drugiego kwartału - zanotowano wzrost o 16 proc. Jest to jednak konsekwencja oczywistej ekonomicznej przewagi miesięcy letnich, gdy pandemia osłabła, nad wiosennymi stojącymi pod znakiem lockdownu.

Spadek PKB w minionym kwartale o 8,6 proc., to wynik lepszy od prognoz ekonomistów, którzy spodziewali się regresu na poziomie 9,6 proc. Jest to też rezultat zdecydowanie korzystniejszy niż zanotowany w drugim kwartale, kiedy to gospodarka Wielkiej Brytanii skurczyła się o aż o 21,5 proc.

Wiosenny spadek PKB w Wielkiej Brytanii był najgorszym wynikiem od 1955 roku, czyli od momentu, gdy szczegółowe dane zaczął zbierać państwowy urząd statystyczny .Był też dowodem, że kraj popadł w największy kryzys od lat 20. XX wieku.

Wychodzenie na prostą nie będzie łatwe. Sytuację komplikuje jesienny lockdown i nowa odmiana koronawirusa, którą odkryto na Wyspach i która stała się przyczyną komunikacyjnego odizolowania się świata od Wielkiej Brytanii. W dodatku kraj szykuje się do ostatecznego opuszczenia Unii Europejskiej już za 9 dni.

- Odrodzenie gospodarki Zjednoczonego Królestwa zajmie dużo czasu. Powrót do normy po brexicie może potrwać od 5 do nawet 10 lat. Tym bardziej, że kraj stanie przed koniecznością głębokich zmian w przemyśle- napisał ostatnio Martin Sorrell, założyciel największej na świecie firmy reklamowej WPP, jednej z najstarszych brytyjskich spółek giełdowych.

Umowa handlowa z Brukselą nadal nie jest gotowa, a przedmiotem sporu jest wymiana gospodarcza o wartości prawie biliona dolarów w skali roku. Wczoraj rząd w Londynie powtórzył, że nie będzie dążył do przedłużenia okresu przejściowego po brexicie poza 31 grudnia 2020 roku.

Brak porozumienia sprawi, że Wielka Brytania będzie robić interesy z Unią Europejską na warunkach określonych przez Światową Organizację Handlu. Oznacza to, że miliony przedsiębiorstw i konsumentów staną w obliczu kosztów i zakłóceń wynikających z taryf celnych i kontyngentów. W konsekwencji wzrosną ceny i spadną obroty handlowe.

Bardziej zainteresowani porozumieniem powinni być Brytyjczycy. Unia Europejska odpowiada za prawie połowę handlu zagranicznego Wielkiej Brytanii, a Wielka Brytania tylko za kilkanaście procent handlu UE. Z tego punktu widzenia brak umowy bardziej zaszkodzi Londynowi. Z drugiej strony UE eksportuje na Wyspy towary, których cena w przypadku braku porozumienia znacznie wzrośnie, a to może skłonić Brytyjczyków do poszukania tańszych produktów poza Unią.

Los całej umowy handlowej jest teraz prawie w całości uzależniony od osiągnięcia porozumienia w kwestii praw do wód połowowych. Dla rządu Borisa Johnsona odzyskanie kontroli nad brytyjskimi łowiskami, które wcześniej podlegały jurysdykcji UE to kluczowy element suwerenności przywracanej w ramach brexitu. Ze swojej strony strefa euro chce zapewnić Brytyjczykom dostęp do swojego jednolitego rynku w zamian za prawa połowowe.

Obie strony negocjacji zasygnalizowały w weekend, że nie pójdą na dalsze kompromisy. Jednak w poniedziałek Wielka Brytania zaproponowała zmianę stanowiska, jeśli UE ustąpi w innych obszarach. Zgodnie z najnowszą sugestią Londynu, Unia zmniejszyłaby wartość ryb, które łowi na wodach Wielkiej Brytanii o około jedną trzecią. Jeszcze w zeszłym tygodniu Wyspiarze nalegali, aby UE zaakceptowała redukcję aż o 60 proc.

UE oświadczyła w piątek, że ostateczną propozycją jest redukcja połowów o 25 proc i zaznaczyła, że krajom takim jak Francja i Dania trudno było to zaakceptować.

Jednocześnie Londyn zażądał, aby UE zgodziła się na 5-letnie przejście do nowych zasad celnych i handlowych, a nie 7-letnie. UE początkowo apelowała o procedurę rozłożoną na 10 lat, a Wielka Brytania proponowała 3 lata.

"Unia jest nadal zaangażowana w osiągnięcie sprawiedliwego, wzajemnego i zrównoważonego porozumienia. Szanujemy suwerenność Wielkiej Brytanii i oczekujemy tego samego z jej strony" - napisał w niedzielę na Twitterze Michel Barnier, główny negocjator UE.

