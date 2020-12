Koronawirus w Wlk. Brytanii. Johnson wprowadza szersze restrykcje

Johnson ogłosił też znaczące ograniczenie planowanego poluzowania restrykcji na okres Bożego Narodzenia. Na obszarach na poziomach od 1 do 3 spotkania trzech gospodarstw domowych będą możliwe tylko w dzień Bożego Narodzenia, 25 grudnia, a nie przez pięć dni, jak planowano.

From Sunday 20 December, some areas in England will enter Tier 4: Stay At Home.



[Tap to expand the poster] pic.twitter.com/zPKKGrutN2