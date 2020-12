Polscy medycy i żołnierze WOT jadą do Dover. Pomogą w testowaniu kierowców

Ambasada przekazała także, że Francja zniosła świąteczne ograniczenia ruchu pojazdów powyżej 7,5 tony dla powracających z Wielkiej Brytanii. Limit czasu pracy kierowców wydłużony o 2 godz. dziennie i 4 godz. tygodniowo.

Testy dla kierowców już znajdujących się w Dover, Manston i na M20 trwają. Niektórzy są już w drodze do domu. W dalszym ciągu występują poważne zakłócenia, więc apeluje się o niepodróżowanie do Kent. Więcej informacji: https://t.co/UrimoiRQlZ@PolakZaGranica https://t.co/8mLgYDslLT — Polish Embassy UK 🇵🇱 (@PolishEmbassyUK) December 24, 2020

Tymczasem brytyjski minister transportu Grant Shapps poinformował w czwartek, że uzgodnił ze swoim francuskim odpowiednikiem Jean-Baptiste Djebbarim, iż promy płynące przez kanał La Manche oraz pociąg jadący tunelem przez kanał będą działać w czasie świąt Bożego Narodzenia, by szybciej rozładować potężne korki po brytyjskiej stronie. Zwykle promy nie pływają w czasie świąt.

❗️Brytyjski minister transportu @grantshapps: granica brytyjsko-francuska w @LeShuttle, Dover i Calais pozostanie otwarta przez Święta Bożego Narodzenia ❗️ https://t.co/gj2AZpTe5A — Polish Embassy UK 🇵🇱 (@PolishEmbassyUK) December 24, 2020

W środę granica została otwarta

Jak podawały w czwartek rano brytyjskie media, w hrabstwie Kent, skąd odpływają promy do Francji i gdzie znajduje się wjazd do tunelu pod kanałem La Manche, w kolejkach czekało już ok. 6000 ciężarówek. Te korki to efekt niedzielnej decyzji władz Francji, które z powodu rozprzestrzeniającej się w Anglii nowej odmiany koronawirusa zamknęły na 48 godzin granicę dla przyjazdów z Wielkiej Brytanii, przy czym nie dotyczyło to tylko ruchu pasażerskiego, ale też transportu towarów. W środę granica została otwarta, ale tylko dla osób mających negatywny wynik testu na obecność koronawirusa.

Jak przekazał Shapps, w czwartek do południa przeprowadzono 2367 testów na obecność koronawirusa, z czego zakażenie wykryto u trzech osób.

W związku z trudną sytuacją, ambasada uruchomiła dwa specjalne całodobowe numery telefoniczne dla osób chcących uzyskać informację lub pomoc: +447825724104 (infolinia ambasady) oraz +442030789618 (infolinia centrum informacji konsularnej).

"Kierowcy muszą bezpiecznie wrócić"

"Nasz personel medyczny zapewni szybszą realizację testów dla przekraczających granicę między Wielką Brytanią i Francją. Polskie państwo nie zostawi nikogo bez opieki. Kierowcy muszą bezpiecznie wrócić do naszego kraju" - przekazał na Twitterze rzecznik rządu Piotr Müller.

Nasz personel medyczny zapewni szybszą realizację testów dla przekraczających granicę między Wielką Brytanią i Francją. Polskie państwo nie zostawi nikogo bez opieki. Kierowcy muszą bezpiecznie wrócić do naszego kraju. — Piotr Müller (@PiotrMuller) December 24, 2020

"Z inicjatywy premiera Mateusza Morawieckiego, który jest w kontakcie z Prezydentem Francji, Premierem Wielkiej Brytanii oraz Przew. RE i Przew. KE jeszcze dziś poleci do Wielkiej Brytanii grupa polskich medyków. Chcemy zapewnić opiekę dla pracowników polskich firm transportowych" - napisał Müller.

Żołnierze WOT przygotowują się do wyjazdu do Wielkiej Brytanii. Terytorialsi będą przeprowadzać testy na obecność #koronawirus polskim kierowcom ciężarówek, którzy utknęli na granicy. Żołnierze także dostarczą kierowcom żywność i napoje. pic.twitter.com/zl3Z8l5FNv — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) December 24, 2020

"Żołnierze WOT przygotowują się do wyjazdu do Wielkiej Brytanii. Terytorialsi będą przeprowadzać testy na obecność koronawirusa polskim kierowcom ciężarówek, którzy utknęli na granicy" - napisał na Twitterze Błaszczak. Jak dodał, żołnierze także dostarczą kierowcom żywność i napoje.

