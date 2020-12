Od 28 grudnia do 17 stycznia wprowadzono nowe narodowe obostrzenia. Zamknięte będą hotele - także na wyjazdy służbowe, stoki narciarskie oraz galerie handlowe. W sylwestra od godziny 19:00 do 6:00 następnego dnia obowiązuje zakaz przemieszczania się. Są zmiany w zasadach wjazdu do Niemiec z Polski w okresie świątecznym. Czytaj nasz "Raport Dnia".