Wjazd do Niemiec z Polski. Nowe informacje dla podróżujących

Do Niemiec można wjechać z Polski bez posiadania ważnego powodu, jednak wjazd ze stref podwyższonego ryzyka wiąże się z przepisami dotyczącymi kwarantanny związanej z pandemią COVID-19.

ZOBACZ: Od środy lockdown w Niemczech. Handel po polskiej stronie granicy już się zamyka

Władze niemieckie nie prowadzą regularnej kontroli granicznej przy wjeździe z Polski, ale przy podróży do Niemiec z obszaru podwyższonego ryzyka należy liczyć się z obowiązkiem przebywania w 10-dniowej kwarantannie oraz dokonania elektronicznej rejestracji podróży na portalu www.einreiseanmeldung.de. Co najmniej do 10 stycznia 2021 roku hotele nie będą jednak przyjmować turystów.

✅Zachęcamy Państwa do śledzenia strony Ambasady RP w Berlinie, gdzie znajdują się aktualne informacje dot. warunków wjazdu i pobytu w Niemczech oraz zasad kwarantanny.



Więcej informacji: ➡️https://t.co/O2K17bRi3F @PLinDeutschland pic.twitter.com/rlozA9LltR — Polak za granicą (@PolakZaGranica) December 16, 2020

Kogo nie obowiązuje rejestracja?

Na stronie internetowej nie muszą rejestrować się osoby, które przejeżdżają przez Niemcy w tranzycie, podróżują w ramach małego ruchu przygranicznego do 24 godzin, przewożą zawodowo ludzi, towary lub dobra (tj. kierowcy zawodowi oraz pracownicy firm transportowych).

Wszystkie inne osoby powinny elektronicznie rejestrować swój wjazd do Niemiec. Dotyczy to też osób, które są zwolnione z kwarantanny na podstawie przepisów krajów związkowych.

ZOBACZ: Kraje bez Covid-19. Jest ich garstka

Urząd ds. zdrowia będzie miał możliwość bezpośredniego kontaktu z osobą, która wjechała do Niemiec, oraz będzie mógł sprawdzić, czy dana osoba ma uprawnienia do zwolnienia z kwarantanny. Władze mogą również dokonywać wyrywkowych kontroli granicznych.

10-dniowa kwarantanna - gdzie?

Na teren trzech krajów związkowych: Brandenburgii, Meklemburgii - Pomorza Przedniego oraz Saksonii można wjechać, ale konieczne będzie odbycie 10-dniowej kwarantanny. Wjazd do Saksonii bez kwarantanny w ramach małego ruchu przygranicznego jest możliwy tylko w przypadku posiadania ważnego powodu i jest ograniczony do 12 godzin (za ważny powód wjazdu nie są uznawane zakupy, prywatny udział w wydarzeniach kulturalnych, sportowych lub spędzanie wolnego czasu). Wjazd do Berlina na czas do 24 godzin bez kwarantanny jest możliwy.

Ponadto wjazd na teren Niemiec spoza UE i strefy Schengen lub z Wielkiej Brytanii podlega ograniczeniom - należy posiadać tzw. ważny powód. Władze niemieckie rezerwują sobie prawo do powrotu do systematycznych kontroli granicznych, gdy w regionach przygranicznych znacząco wzrośnie liczba zachorowań.

ZOBACZ: Koronawirus w Niemczech. Merkel przedłuża obostrzenia

Polski resort spraw zagranicznych podkreślił w swoim komunikacie, że w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną na świecie spowodowaną dynamicznym narastaniem liczby zakażeń i zachorowań wywołanych wirusem SARS-CoV-2 MSZ apeluje o unikanie podróży zagranicznych, które nie są konieczne.

WIDEO - Święty Mikołaj i elf urządzili nalot na dilera narkotyków Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ms/ PAP