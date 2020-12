Nowe przypadki dotyczą województw: wielkopolskiego (1555), mazowieckiego (1318), kujawsko-pomorskiego (1138), zachodniopomorskiego (1124), śląskiego (964), pomorskiego (951), warmińsko-mazurskiego (935), łódzkiego (767), lubelskiego (699), dolnośląskiego (681), małopolskiego (351), lubuskiego (320), podkarpackiego (288), opolskiego (251), świętokrzyskiego (231), podlaskiego (230). 150 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną. lubelskiego (699), dolnośląskiego (681), małopolskiego (351), lubuskiego (320), podkarpackiego (288), opolskiego (251), świętokrzyskiego (231), podlaskiego (230). 150 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną. — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) December 17, 2020

Z powodu COVID-19 zmarły 93 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 338 osób.

Liczba zakażonych koronawirusem: 1 171 854 /24 345 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe). — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) December 17, 2020

W ciągu doby wykonano ponad 37 tys. testów na koronawirusa.

Ponad 900 tys. ozdrowieńców Z powodu koronawirusa w szpitalach przebywa 18 707 osób, u których potwierdzono zakażenie; 1721 jest pod respiratorami – podało w czwartek Ministerstwo Zdrowia. Resort poinformował, że dla pacjentów z COVID-19 przygotowanych jest 36 477 łóżek i 3089 respiratorów. W kraju pula wolnych łóżek – jak pokazują dane MZ – wynosi więc 17 770, a respiratorów – 1368. Na kwarantannie – jak przekazało ministerstwo – przebywa 209 638 osób. Nadzorem sanitarno-epidemiologicznym objęto 9 463 osoby. Resort poinformował też, że wyzdrowiało dotąd 903 349 osób chorych na COVID-19 📊 Dzienny raport o #koronawirus. pic.twitter.com/ZA1YH2ZWcn — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) December 17, 2020 Zmiany w egzaminach "W 2021 r. egzaminy: ósmoklasisty i maturalny będą przeprowadzone wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawartych w dołączonych do rozporządzenia załącznikach, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego" - przekazało MEN. ZOBACZ: Zmiany w maturach i egzaminach ósmoklasisty. Znamy treść rozporządzenia Egzamin maturalny, podobnie jak w 2020 r., będzie przeprowadzany tylko w części pisemnej. Odpowiadając na szereg próśb przesłanych do resortu, Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek podjął decyzję, że w 2021 r. część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej i języka obcego nowożytnego nie będzie obowiązkowa. Będą mogli przystąpić do niej – podobnie jak w 2020 r. – absolwenci, którym wynik części ustnej egzaminu z danego przedmiotu jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną. Przygotowane przez zespoły ekspertów wymagania egzaminacyjne zostały przekazane do publicznych konsultacji. Każdy zainteresowany mógł przesłać swoje opinie do MEN. Resort otrzymał ich prawie 2,5 tys. (2 487). To opinie zarówno od nauczycieli, uczniów, nauczycieli akademickich, jednostek naukowych, jak i stowarzyszeń. Do Wuhan pojadą eksperci WHO

Do chińskiego miasta Wuhan uda się w przyszłym miesiącu grupa 10 międzynarodowych ekspertów w celu zbadania źródeł koronawirusa - poinformowała w środę Międzynarodowa Organizacja Zdrowia (WHO). Pekin, po długich negocjacjach i wahaniach, wyraził zgodę na przybycie misji. ZOBACZ: Będzie międzynarodowa misja ekspertów do Wuhan. Chcą ustalić źródła koronawirusa

Jak informują media brytyjskie, władze chińskie długo zwlekały z wydaniem zgody na niezależne badania źródeł pandemii i przybycie do miasta międzynarodowych ekspertów. Negocjacje z WHO trwały wiele miesięcy. Uważa się, że wirus, który spowodował światową pandemię, po raz pierwszy pojawił się na tzw. "mokrym" targu żywności w Wuhan, na którym sprzedawano m. in. zwierzęta.

Pandemia koronawirusa paraliżuje świat

Koronawirus wywołuje chorobę o nazwie COVID-19, która objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni oraz zmęczeniem. Wirus SARS-CoV-2 przenosi się drogą kropelkową. Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością oraz pacjenci, którym towarzyszą inne schorzenia.

Choroba COVID-19 została po raz pierwszy rozpoznane przez lekarzy w chińskim mieście Wuhan pod koniec 2019 roku. Skala zakażeń wzrosła w do tak wysokiego poziomu, że Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) 11 marca stan pandemii na świecie. Pacjent "zero" został zdiagnozowany w Polsce na początku marca.

