Sylwestrowa Moc Przebojów, czyli największa domówka w Polsce w Telewizji Polsat!

31 grudnia o godzinie 20:00 zapraszamy wszystkich na największą domówkę w kraju, podczas której usłyszymy gwiazdy w ich największych przebojach! Nauczymy się tańca od Rafała Maserka, a wróżbita Maciej przygotuje dla wszystkich znaków zodiaku Horoskop na Nowy 2021 Rok, dotyczący zdrowia, miłości i pracy.

W naszym studio na żywo zagrają dla Was, m.in.: Bajm, Doda, Sylwia Grzeszczak, Dawid Kwiatkowski, Enej, Alicja Majewska, Czadoman, Michał Szpak, Daj to głośniej, Sławomir, Stefano Terrazzino i Liber&InoRos. Usłyszymy Bailando i Vamos a la Playa w wykonaniu lubianej w Polsce Loony, a zakochani w muzyce lat 90-tych będą wspominać swoją młodość przy dźwiękach zespołu Fun Factory. Nie ma też na świecie osoby, która nie tańczyłaby w klubie do legendarnej grupy Boney M z Maizie Williams!

Transmisja Sylwestrowej Mocy Przebojów będzie dostępna w Telewizji Polsat, IPLA.TV, Interia.pl oraz Polsat News.

Tegoroczny Sylwester będzie inny niż te, które znamy z poprzednich lat. Mimo wszystko spotkamy się z Wami na żywo i zapraszamy do wspólnego świętowania z Polsatem… w domu! Rozkręcimy największą domówkę w Polsce i w szampańskich humorach przywitamy Nowy Rok! A jak wiadomo, na każdej domówce najważniejsza jest muzyka. Dlatego podczas sylwestrowej nocy z Polsatem usłyszymy największe hity ostatnich lat, a nawet dekad!

Wiele atrakcji

Występy gwiazd muzycznych to tylko jedna z wielu atrakcji przygotowanych dla naszych gości! Wróżbita Maciej przedstawi horoskop na nadchodzący rok, Rafał Maserak nauczy nas jak tańczyć w domu, zaś Tomasz Barański i jego grupa NEXT we wspaniałych choreografiach będą towarzyszyć gwiazdom podczas ich występów.

Takiej imprezy jeszcze nie było! Mamy nadzieję, że Sylwester z Polsatem będzie wyjątkowy, niezapomniany i na długo zapadnie w pamięć wszystkich Polaków!

Największą domówkę w Polsce poprowadzą dwie pary Paulina Sykut - Jeżyna i Krzysztof Ibisz oraz Karolina Gilon i Rafał Maserak.



Przywitajmy Nowy Rok z Telewizją Polsat, IPLA.TV, Interia.pl oraz Polsat News! Największa domówka w Polsce startuje już 31 grudnia 2020 o godzinie 20:00. NA ŻYWO prosto ze studia Polsatu.

