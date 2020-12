Mikołajkowy Blok Reklamowy. Prezes Fundacji Polsat: nasi kochani telewidzowie nie zawiedli

Akcja organizowana przez Telewizję Polsat i Biuro Reklamy Polsat Media cieszyła się ogromną popularnością. Specjalny blok reklamowy, z którego cały dochód będzie przekazany na leczenie i rehabilitację chorych dzieci - podopiecznych Fundacji Polsat - obejrzało 6 mln 806 tys. 157 widzów.

Według wstępnych szacunków zebrano kwotę 1 mln 574 tys. 464,49 złotych, prawie o 1/3 więcej niż w ubiegłym roku. To wielki sukces akcji przeprowadzonej przez Telewizję Polsat i Polsat Media. Cała kwota zostanie przekazana na leczenie i rehabilitację chorych dzieci - podopiecznych Fundacji Polsat.

- To, co jest smutne, to to, że co roku dostajemy więcej listów z prośbami o pomoc. Naszym marzeniem byłoby to, żeby tych listów było jak najmniej. To by oznaczało, że wszystkie dzieci są zaopiekowane, a tak nie jest - mówiła Prezes Fundacji Polsat Krystyna Aldridge-Holc.

"To wasza ogromna zasługa"

Prezes przypomniała, że w zeszłym roku dochód z Mikołajkowego Bloku Reklamowego wyniósł 1 mln 230 tys. złotych. - Przez cały rok pomogliśmy mniej więcej 1700 dzieci za kwotę 6 mln złotych, więc musieliśmy sobie z różnych miejsc trochę dopożyczyć, takich jak 1 proc. podatku. W tym roku wydaje mi się, że skoro kwota jest znacznie wyższa, będziemy w stanie pomóc większej liczbie dzieci. Tym bardziej, że w przyszłym roku będziemy obchodzić 25-lecie fundacji. Mamy w planach dwie duże inwestycje, o których opowiemy w przyszłym roku - mówiła.

Pomoc w czasach pandemii

Aldridge-Holc pytana w jaki sposób pandemia zmieniła działalność Fundacji, przekazała, że trzeba było zmienić sposób rehabilitacji chorych dzieci. - Staraliśmy się zapełnić tę lukę oferując naszym podopiecznym tablety, za pomocą których łączyli się z rehabilitantami. Rehabilitant online tłumaczył rodzicom w jaki sposób przeprowadzać rehabilitację, żeby to dziecko nie było pozbawione pomocy i opieki. 2 tys. 200 tabletów zostało przekazanych dzięki Plusowi i naszej grupie - dodała.

- Jestem dumna z każdego zakończonego projektu. Pomagając szpitalom wybieramy tzw. małe ojczyzny - czyli szpitale powiatowe, które mają ogromne problemy z uzyskaniem środków na jakiekolwiek remonty i nikt o nich nie pamięta. To samo dotyczy sprzętu medycznego dla tych placówek - mówiła prezes Fundacji.

- Dziękujemy widzom za to, że nie zawiedliście, za to, że byliście z nami. Ale tak jak już mówiłam, może trochę zarozumiale - liczyłam na państwa i się nie przeliczyłam. Bardzo was za to kochamy. Bardzo wam serdecznie dziękujemy. Pamiętajcie, że rehabilitacja i pomoc dzieciom to wasza ogromna zasługa - mówiła.

W ciągu dotychczasowych siedemnastu edycji Mikołajkowego Bloku Reklamowego udało się zebrać ponad 22 miliony złotych. Kwota ta w całości została przekazana na leczenie i rehabilitację podopiecznych Fundacji.

