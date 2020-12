Nina Terentiew: zapraszam na największą domówkę w Polsce

- Będą gwiazdy polskie i zagraniczne, dla młodych, młodszych i wiecznie młodych. Wśród gości znajdą się wspaniali artyści od Dawida Kwiatkowskiego do Alicji Majewskiej, od Loony do legendarnego Boney M. z Maizie Williams, czyli możemy się spodziewać pokoleniowego mixu - mówi Nina Terentiew, dyrektor programowa Polsatu, zapraszając na największą domówkę w Polsce - 31 grudnia w Telewizji Polsat.

Sylwester w Polsacie to wydarzenie z 15-letnią tradycją. W tym roku, mimo pandemii koronawirusa - dostarczymy widzom wspaniałej rozrywki.

- Całe nasze życie się zmieniło i zastanawialiśmy się długo nad formułą tegorocznej Sylwestrowej Mocy Przebojów. Organizujemy to wydarzenie, mając na uwadze bezpieczeństwo publiczności, artystów i naszych ekip. W związku z tym w tym roku nie możemy zaprosić widzów na Stadion Śląski, stąd pomysł na organizację imprezy sylwestrowej na żywo w dwóch studiach Polsatu równocześnie. Publiczność będzie się z nami bawić nie tylko przed telewizorami, ale także wirtualnie w bezpośrednim kontakcie z naszymi prowadzącymi i gwiazdami. Szykujemy wiele niespodzianek, ale na razie nie chciałabym za dużo zdradzać - podkreśla Terentiew w wywiadzie dla Interii.

Jak informuje, wystąpią zarówno gwiazdy polskie, jak i zagraniczne.

- Dla młodych, młodszych i wiecznie młodych, czyli będzie to na pewno zabawa wielopokoleniowa. Wśród gości znajdą się wspaniali artyści od Dawida Kwiatkowskiego do Alicji Majewskiej, od Loony do legendarnego Boney M. z Maizie Williams, czyli możemy się spodziewać pokoleniowego mixu. Dodam jeszcze, że będzie to wyjątkowo interaktywny Sylwester z ogromną liczbą cennych nagród dla naszych widzów - mówi Terentiew.

Dyrektor programowa Polsatu podkreśla, że "bardzo czeka, by udało się nam pokonać pandemię".

- I abyśmy za rok, pod gołym niebem, mogli pić szampana do białego rana. A tymczasem, zapraszam wszystkich już dzisiaj na największą domówkę w tym kraju 31. grudnia w Polsacie - dodaje.



