Brak weta i decyzja partii Ziobry. "Śniadanie w Polsat News" [OGLĄDAJ]

"Solidarna Polska rekomenduje niezwłoczne zaskarżenie rozporządzenia dotyczącego powiązania praworządności z unijnymi funduszami przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej" - głosi opublikowane przez SP oświadczenie. Solidarna Polska uważa również za niekorzystne dla Polski ustalenia szczytu w dziedzinie celów klimatycznych. Wcześniej partia poinformowała, że nie opuści Zjednoczonej Prawicy.

- Jak widzimy nic się nie zmienia. Wyborcy wybrali Zjednoczoną Prawicę, wskazali, że Zjednoczona Prawica ma rządzić. To jest mandat trochę inny niż w przypadku, gdyby partie tworzące Zjednoczoną Prawicę startowały osobno i dopiero dogadały się po wyborach. Wyborcy wskazali, że taka koalicja ma być - skomentował Marcin Horała (PiS).

Prowadzący program Piotr Witwicki tłumacząc, jak sam powiedział, "z politycznego na język polski" skomentował: "Poseł Horała mówi, że Solidarna Polska sama mandatu by nie uzyskała".

- To jest fakt dosyć niepodważalny. Byly takie sondaże robione, gdzie formacje Zjednoczonej Prawicy startowały oddzielnie, ale tak jak mówił premier Mateusz Morawiecki - my jesteśmy bardzo szeroką formacją od centrum, do dosyć radykalnych, zdecydowanej prawicy. Taka szeroka koalicja jest niezbędna, żeby prawica w Polsce mogła rządzić. Pojawiają się różne głosy, ale są to głosy w pewnych ramach. Na koniec to działanie musi być jedno. Dobrze się stało, że tak kończymy, mamy bardzo dobry deal wynegocjowany dla Polski - komentował Horała.

Poseł ocenił, że w krytyce porozumienia "koledzy z Solidarnej Polski trochę się zagalopowali", bo "pomyliły im się środki z celami". - Weto, to był środek, żeby osiągnąć pewien cel. Jeśli ten cel udało się osiągnąć bez weta, to tym lepiej. Tak jak mówię 770 mld złotych dla polski, a po drugie cezowanie tego mechanizmu warunkowości - tłumaczył Horała, dodając, że porozumienie to "wielki sukces negocjacyjny Węgier i Polski".

