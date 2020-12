Na szczycie UE w Brukseli doszło w czwartek do zatwierdzenie kolejnego unijnego budżetu wraz z funduszem odbudowy. Premier Mateusz Morawiecki wskazał, że Polska otrzyma 770 mld zł, a pieniądze te są bezpieczne, bo mechanizm warunkowości został ograniczony bardzo precyzyjnymi kryteriami, zawartymi w konkluzjach Rady Europejskiej.

ZOBACZ: Polityk Solidarnej Polski o kompromisie ws. budżetu UE: to ciężka porażka Morawieckiego

- Powiódł się nasz plan uzyskania wyjątkowego budżetu unijnego; pieniądze wynegocjowane przez rząd PiS w Brukseli będą ogromnym impulsem dla polskiej gospodarki i znaczącą pomocą w walce z sytuacją pokryzysową - powiedział premier na lotnisku w Warszawie po powrocie z unijnego szczytu.

- To wysiłek nie tylko ministrów, rządu, PiS, ale tysięcy osób, które pracowały na to mrówczą pracą, szukając najlepszych możliwości, najlepszych rozwiązań, najlepszych argumentów po to, żeby były te 770 mld zł na najbliższe siedem lat - powiedział Morawiecki.

Poprzednie odcinki programu "Gość Wydarzeń" są dostępne tutaj.

WIDEO - Niebezpieczne autobusy na Podkarpaciu. 15-latka potrącona na pasach Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bas/ Polsat News