Imię dla myszojelenia. Zoo prosi o propozycje

Urodził się w listopadzie, ale nie ma jeszcze imienia. "Najwyższy czas to zmienić!" - apeluje wrocławski ogród zoologiczny i prosi o propozycje dla małego kanczyla filipińskiego, znanego również jako myszojeleń.

Jak zaznaczono we wpisie, "propozycje powinny być unisexowe - płeć malucha poznamy dopiero po przeprowadzeniu badań genetycznych". Na to, by poznać ich wynik trzeba będzie jednak jeszcze poczekać.

Wrocławskie zoo zaznacza, że spośród wszystkich propozycji wybrane zostaną cztery. I to właśnie one zakwalifikują się do drugiej rundy.

"Wierzymy, że dacie popis! Idziemy zrobić popcorn i czekamy na Wasze pomysły" - zachęca zoo.

Jest ich coraz mniej...

Myszojeleń przyszedł na świat we Wrocławiu 10 listopada. Jego narodziny zostały sfilmowane przez ogród zoologiczny. - Kanczyle prowadzą bardzo skryty tryb życia i jedyny raz udało się je sfilmować w naturze w 2016 r. Stąd tak niewiele o nich wiadomo - mówił wówczas prezes wrocławskiego zoo Radosław Ratajszczak.

- U nas w zoo również trudno je obserwować. Chowają się przed ludźmi w gąszczu traw lub zakamarkach pagody. Dlatego zainstalowaliśmy kamery, które podglądają zwierzęta w dzień i w nocy. Dzięki temu udało się nagrać nocny poród - dodał.

Niestety w naturalnym środowisku - na Filipinach - kanczyli jest coraz mniej. Powodem tego jest działalność człowieka, ponieważ na ich terytoriach rozwija się plantacje palm olejowych.

