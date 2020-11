W płockim zoo urodził się gibbon czapnik [ZDJĘCIA] 05.11.2020, 18:15 Polska

Facebook/ZOO Płock

Jak poinformowało płockie zoo, w związku z narodzinami gibbona czapnika ogłoszono tam konkurs na jego imię – płeć będzie możliwa do określenia dopiero po mniej więcej roku, dlatego imię musi pasować zarówno do samca, jak i do samicy.