Ostrzejsze warunki wjazdu do Włoch i Szwajcarii. Zmiany obejmą Polaków

Polska znalazła się na włoskiej liście wszystkich krajów Unii Europejskiej, a także Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i księstwa Monako, których obywatele muszą poddać się takiemu testowi na obecność koronawirusa przed wjazdem do kraju.

W przypadku braku takiego testu trzeba poddać się izolacji i nadzorowi sanitarnemu - ogłosiło MSZ w Rzymie.

We Włoszech obowiązek także dla turystów

Następnie, od 21 grudnia do 6 stycznia, włoskie przepisy te zostaną zaostrzone. W przypadku obywateli tych wszystkich krajów, a zatem także Polski, w okresie świąteczno-noworocznym konieczne będzie poddanie się kwarantannie natychmiast po przyjeździe.

Obowiązek dotyczyć będzie zatem osób przybywających do Włoch turystycznie.

Negatywny wynik testu wystarczy tylko w przypadku, gdy obywatele tych krajów przyjeżdżają do Włoch z powodu pracy, nauki czy innej pilnej potrzeby albo gdy wracają do swego miejsca zamieszkania.

Zasady zaostrza także Szwajcaria

Natomiast szwajcarski rząd przekazał, że obowiązkowa 10-dniowa kwarantanna będzie obowiązywała od 14 grudnia dla osób przybywających z Andory, Chorwacji, Gruzji, Jordanii, Litwy, Luksemburga, Czarnogóry, Północnej Macedonii, Polski, Portugalii, San Marino, Serbii, Słowenii, USA i Węgier oraz wybranych regionów Włoch i Austrii.

Tamtejszy rząd wprowadził też nowe restrykcje epidemiczne, dotyczące między innymi liczby klientów, którzy mogą jednocześnie przebywać w sklepach. Zalecił pracę zdalną wszędzie, gdzie to możliwe, a także zarekomendował, by spotkania w domach czy restauracjach ograniczone zostały do osób mieszkających najwyżej w dwóch gospodarstwach domowych.

Ośrodki narciarskie w Szwajcarii pozostaną otwarte pod warunkiem zachowania środków ostrożności związanych z pandemią, a po 22 grudnia będzie też wymagana zgoda władz lokalnych.