Czekolada, zielona herbata i winogrona hamują koronawirusa. Opublikowano badania

Czy odpowiednimi składnikami diety można walczyć z koronawirusem? Nowe badanie naukowców z North Carolina State University wskazuje, że niektóre składniki mogą być pomocne.

- Nasze laboratorium zajmuje się m.in. poszukiwaniem nutraceutyków w pożywieniu i roślinach leczniczych, które będą hamowały przyłączanie się wirusa do ludzkich komórek albo jego replikację w ich wnętrzu - mówi prof. De-Yu Xie, autor publikacji, która ukazała się w piśmie "Frontiers in Plant Science".

Dieta może pomóc

Badacze zwracają uwagę na proteazy - enzymy potrzebne komórkom do życia i wirusom do namnażania. W symulacjach komputerowych i badaniach in vitro odkryli oni, że niektóre składniki diety działają na proteazę Mpro koronawirusa.

- Mpro obecna w SARS-CoV-2 jest wirusowi potrzebna, aby mógł się replikować i składać w całość. Jeśli będziemy mogli ją zahamować lub unieszkodliwić, wirus zginie - mówi prof. Xie.

Zbawienna zielona herbata

Komputerowe symulacje pokazały, że składniki obecne w zielonej herbacie, winogronach dwóch odmian muscadine, kakao i gorzkiej czekoladzie przyłączają się do różnych fragmentów kluczowej dla wirusa proteazy.

- Mpro ma część przypominającą kieszeń, która wypełnia się tymi substancjami. Kiedy kieszonka ta zostanie zapełniona, proteaza traci swoją ważną funkcję - tłumaczy naukowiec.

Badania laboratoryjne przyniosły podobne rezultaty, jak testy komputerowe. Szczególnie silnie działanie proteazy hamowały związki znajdowane w winogronach i zielonej herbacie. Substancje pochodzące z kakao i gorzkiej czekolady zmniejszały natomiast jej aktywność o połowę.

- Zielona herbata zwiera pięć przebadanych związków, które przyłączają się do różnych miejsc w kieszonce Mpro, obezwładniając ją i hamując jej funkcje. Winogrona muscadine zawierają te substancje w swojej skórce i w nasionach. Rośliny używają takich związków, aby się chronić. Nie dziwi więc, że liście i skórka owoców roślin zawierają te cenne składniki - wyjaśnia prof. Xie.