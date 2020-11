W środę Senat rozpocznie trzydniowe posiedzenie. Izba zajmie się uchwałą w sprawie unijnego weta do budżetu. Pod obrady poddana będzie także nowelizacja ustawy covidowej. Podpisana przez prezydenta ustawa nie została opublikowana ze względu na błąd, który zawiera. Tomasz Grodzki, marszałek Senatu zapowiedział, że Izba zajmie się ustawą covidową w czwartek.

- Pierwszy punkt to dyskusja nad uchwałą w sprawie kwestii zawetowania budżetu unijnego – zapowiedział w środę przed rozpoczęciem posiedzenia Senatu marszałek Tomasz Grodzki. Zaznaczył, że ustawą covidową senatorowie zajmą się w czwartek.

Celem poprawki w tzw, ustawie covidowej jest uściślenie, że dodatki za pracę z pacjentem z COVID-19 otrzymają pracownicy medyczni skierowani do niej, a nie wszyscy w taką pracę zaangażowani.

Sejm, pod koniec października, przegłosował poprawki Senatu do ustawy dotyczącej przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19.

Marszałek powiedział, że ustawa covidowa "ma odebrać medykom to co zostało podjęte w ustawie, która peszyła przez Sejm, Senat i wróciła do Sejmu. Jest przyjęta i podpisana przez prezydenta". Ustawa nie jest opublikowana w Dzienniku Ustaw.

Dodatki za pracę przy COVID-19

Posłowie poparli - mimo negatywnego stanowiska rządu - poprawkę, zgodnie z którą dodatek w wysokości 100 proc. wynagrodzenia przysługiwać ma wszystkim (a nie tylko tym skierowanym do pracy) pracownikom ochrony zdrowia zaangażowanym w leczenie chorych na COVID-19 lub podejrzanych o zakażenie.

W takim brzemieniu, czyli że dodatki należą się wszystkim pracownikom ochrony zdrowia zaangażowanym w walkę z epidemią koronawirusa - "rujnowałaby" budżet Ministerstwa Zdrowia - powiedział szef klubu PiS i wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki.

Regulacja została podpisana przez prezydenta, ale nie została opublikowana w Dzienniku Ustaw.

Już następnego dnia Sejm uchwalił kolejną nowelizację tzw. ustawy covidowej. Jej projekt został złożony przez PiS w celu - jak wskazano w uzasadnieniu - naprawy błędu tzw. konwalidacji, który miał miejsce podczas rozpatrywania senackich poprawek do poprzedniej noweli covidowej. Teraz nowelą zajmie się Senat.

Estoński CIT dla firm

Senatorowie zajmą się też nowelizacją ustawy wprowadzającą opodatkowanie spółek komandytowych CIT. Głównym celem zmian jest uszczelnienie systemu podatkowego i obrona przed wyprowadzaniem pieniędzy do rajów podatkowych.

W porządku obrad jest również nowelizacja ustawy wprowadzającą estoński CIT dla firm. Chodzi o ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Istotą "estońskiego CIT" jest przesunięcie czasu poboru podatku na moment wypłaty zysków z przedsiębiorstwa. Przedsiębiorca będzie mógł wybrać, czy chce skorzystać z nowego rodzaju opodatkowania, czy woli rozliczać się na starych zasadach.

Senat zajmie się też nowelizacją ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, która dostosowuje zapisy ws. aplikantów sędziowskich i prokuratorskich do wymogu posiadania przez sędziów wyłącznie polskiego obywatelstwa; a także ustawą o zawodzie farmaceuty, która zakłada m.in., farmaceuci będą mogli prowadzić konsultacje farmaceutyczne oraz przeglądy lekowe.

laf/hlk/ polsatnews.pl, PAP