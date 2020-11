Stacjonarne funkcjonowanie szkół zostanie ograniczone. MEN podało termin

Stacjonarne funkcjonowanie szkół, poza pewnymi wyjątkami, zostaje ograniczone do 3 stycznia 2021 r. - poinformował w środę resort edukacji. Rozporządzenie w tej sprawie podpisał minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Do tej pory nauka zdalna obowiązywała do 29 listopada. Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji i nauki z dnia 24 listopada, stacjonarne funkcjonowanie szkół zostaje ograniczone do 3 stycznia 2021 r.

Resort edukacji podaje, że będą pewne wyjątki od tej zasady. Od 30 listopada zajęcia sportowe realizowane na podstawie programów szkolenia będą mogły być prowadzone w szkole "z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych". Dotyczy to zajęć prowadzonych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych sportowych i mistrzostwa sportowego, oddziałach sportowych i oddziałach mistrzostwa sportowego w szkołach ogólnodostępnych.

Zajęcia w ramach praktycznej nauki zawodu

Od 30 listopada będą mogły być także prowadzone zajęcia w ramach praktycznej nauki zawodu w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybrane dni tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo. Dotyczy to szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego realizujących praktyczną naukę zawodu w ramach kształcenia zawodowego lub ustawicznego.

Jak informuje ministerstwo, możliwe będzie także prowadzenie praktycznej nauki zawodu u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, przy zachowaniu zasad właściwych dla zakładów pracy.

Uczniowie branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, będą mogli odbywać praktyki u pracodawców, „o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika” - przekazało ministerstwo.

msl/ PAP