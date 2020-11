Posłanka PiS: ostatnie, co powinno się teraz zdarzyć, to utrata zaufania do policji

- Jeśli policję prowokują brzydkie słowa, to nie chciałabym zobaczyć następnego derby w Warszawie - mówiła w programie "Gość Wydarzeń" Anna-Maria Żukowska z Lewicy. - Policja nie demonstruje siły żadnej władzy. Każda sprawa wzbudzająca wątpliwości powinna być wyjaśniona. Ostatnia rzecz, jaka powinna się wydarzyć, to utrata zaufania do policji - stwierdziła Mirosława Stachowiak-Różecka z PiS.