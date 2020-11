Protest przed sądem w Warszawie. Na miejscu posłowie

Przed wejściem do Sądu Okręgowego w Warszawie protestujący usiedli trzymając się za ręce. Demonstrantów otoczyła policja. W proteście udział biorą posłowie m.in. Klaudia Jachira, Joanna Scheuring-Wielgus i Michał Szczerba. Demonstrujący okazują solidarność z Izabelą O., podejrzaną o napaść na policjanta podczas jednego z pierwszych protestów przeciwko decyzji TK.

25-letnia Izabela O. jest podejrzana o czynną napaść na funkcjonariusza policji i udział w zbiegowisku podczas protestów przeciwko decyzji TK w sprawie aborcji w końcu października.



Prokuratura wystąpiła o dwumiesięczny areszt tymczasowy wobec kobiety. Jeszcze w październiku Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia nie przychylił się do wniosku prokuratury i nie zastosował w tej sprawie aresztu. Śledczy złożyli odwołanie od tej decyzji.

ZOBACZ: Protest w stolicy. Trzaskowski o działaniach policji: gaz łzawiący przeciwko kobietom?



W czwartek warszawski sąd okręgowy rozpoznał to zażalenie na posiedzeniu niejawnym. Jak przekazała Agnieszka Helsztyńska, obrończyni kobiety, sąd okręgowy utrzymał w mocy postanowienie sądu rejonowego.



- Sąd okręgowy, tak jak sąd rejonowy nie znalazł przesłanek, które przemawiałyby za zastosowaniem dwumiesięcznego aresztu. Sąd skupił się w uzasadnieniu na braku obawy matactwa i na nieprawidłowej obecnie kwalifikacji prawnej czynu - zaznaczyła mec. Helsztyńska.

Jak dodała adwokat, "sąd okręgowy w uzasadnieniu podkreślił też sylwetkę, postawy i zaangażowanie społeczne Izabeli O., co pozwala prognozować, że kara w przyszłości nie będzie surowa".



Jak dowiedziała się PAP ze źródeł zbliżonych do sprawy, prokurator w czwartek poinformował sąd, że chciał wycofać wniosek o areszt wobec młodej kobiety, jednak prokuratura okręgowa nie wyraziła na to zgody.

"Jesteśmy tu, by nie dopuścić do kolejnych zatrzymań"



Przed gmachem sądu trwa protest grupy manifestujących solidarność z Izabelą O. Interweniują policjanci.



"Na wysokości Sądu Okręgowego w Al. Solidarności doszło do zablokowania ruchu w kierunku Pragi. Interweniowali policjanci. Zatrzymano osoby najbardziej agresywne. Trwają czynności prowadzone w kierunku naruszenia nietykalności funkcjonariuszy" - poinformowała na Twitterze Komenda Stołeczna Policji.



W demonstracji biorą udział m.in. posłanki Klaudia Jachira i Joanna Scheuring-Wielgus. - Jesteśmy tutaj, żeby nie dopuścić do kolejnych zatrzymań - powiedziała Klaudia Jachira. Według posłanki policja zatrzymała do tej pory jedną osobę. Do protestujących dołączył także poseł Michał Szczerba (KO).

ZOBACZ: "Zostałem pchnięty na maskę, poczułem uderzenie w plecy". Czarzasty o działaniach policji



Protestujący krzyczą m.in. "zdejmij mundur, przeproś matkę" w stronę policjantów. Przed wejściem do sądu zbiera się coraz większy tłum protestujących. Głównie młodych ludzi. Policjanci bronią im dostępu do gmachu sądów.

Jak relacjonowała reporterka Polsat News Anna Łubian-Halicka, zebrani przed sądem młodzi ludzie protestują przeciwko brutalności policji i żądają prawa do manifestowania swojego niezadowolenia. - Jak mówią, szybko stąd nie pójdą - powiedziała dziennikarka.



Mimo protestu sąd pracuje normalnie - ludzie z wezwaniami są, po ich okazaniu, przepuszczani przez policjantów do gmachu.

Policjant trafiony racą



Do zdarzenia z udziałem kobiety doszło 26 października podczas protestów przeciwko decyzji TK w sprawie aborcji. Grupa osób, związanych m.in. ze środowiskami narodowymi, blokowała protestującym wejście do kościoła pw. św. Aleksandra na pl. Trzech Krzyży. Obie strony oddzielali policjanci. Protestujący, w kierunku osób stojących przed drzwiami kościoła rzucili m.in. racę. Został nią trafiony jeden z funkcjonariuszy. Policjantowi udzielono pomocy medycznej.

ZOBACZ: Policja: to Czarzasty zaatakował policjanta. Jest nagranie sprzed Sejmu



W tej sprawie zatrzymana została Izabela O. Jak przekazywała wówczas Prokuratura Okręgowa w Warszawie kobieta usłyszała zarzuty czynnej napaści na funkcjonariusza policji i udziału w zbiegowisku. Czyn ten został zakwalifikowany jako występek o charakterze chuligańskim.

WIDEO - Czarzasty: nie złożę skargi na policjantów, którzy mnie pchnęli Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

prz/ PAP, Polsat News