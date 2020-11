Powiązanie budżetu z praworządnością. "Premier podtrzymał stanowisko"

W czwartek po południu odbył się szczyt szefów państw i rządów UE w formie wideokonferencji, na którym Polskę reprezentował premier Mateusz Morawiecki.

Według mnie jest równie ważne dla przyszłości Unii Europejskiej przyjąć budżet UE i stać na straży praworządności - powiedziała na konferencji po wideoszczycie szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Today we discussed how to develop a common EU approach for the use of rapid antigen tests.



We need to work towards mutual recognition of tests & their results. pic.twitter.com/1uSc5SBvjB