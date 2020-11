Głównym tematem czwartkowego posiedzenia Rady Europejskiej będzie epidemia koronawirusa; nie spodziewam się, żeby dzisiaj podczas posiedzenia Rady Europejskiej doszło do jakichś przełomowych decyzji, co do budżetu unijnego - podkreślił w czwartek rzecznik rządu Piotr Müller.