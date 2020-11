Premier grozi wetem unijnego budżetu. Komisja Europejska szykuje odpowiedź

Rzecznik KE Eric Mamer oświadczył na konferencje prasowej w Brukseli, że Komisja otrzymała list od polskiego premiera i odpowie na niego. Dodał, że nie będzie jednak komentować jego treści.

Premier Mateusz Morawiecki poinformował w czwartek, że w ostatnich dniach skierował do przywódców UE list w sprawie mechanizmów warunkowości związanych z budżetem UE. Polska nie może zaakceptować takiej wersji tych mechanizmów, która prowadzi do prymatu politycznych i arbitralnych kryteriów nad oceną merytoryczną - oświadczył.

List trafił do szefa Rady Europejskiej Charles'a Michela, szefowej KE Ursuli von der Leyen i kanclerz Niemiec Angeli Merkel.

We wpisie zamieszczonym w czwartek wieczorem na Facebooku premier napisał, że "uznaniowe mechanizmy, oparte na arbitralnych, politycznie motywowanych kryteriach nie mogą zostać zaakceptowane, bo nie uwzględniają one istotnych, merytorycznych aspektów prawa europejskiego".

Ich przyjęcie - napisał szef rządu - "mogłoby doprowadzić do usankcjonowania stosowania podwójnych standardów, odmiennego traktowania poszczególnych państw członkowskich UE". Według premiera, obecnie proponowane rozwiązania są "niezgodne z konkluzjami Rady Europejskiej z lipca 2020 i budzą poważne wątpliwości prawne w świetle brzmienia Traktatów".

Budżet a praworządność

Jak zaznaczył, "efektem takiego podejścia będzie doprowadzenie do takiej sytuacji, że uznaniowość w przypadku tego mechanizmu zrodzi poważne zagrożenia dla praworządności w UE".

Porozumienie między Parlamentem Europejskim i niemiecką prezydencją w sprawie powiązania przestrzegania zasad praworządności z budżetem UE zakłada, że Komisja Europejska będzie mogła uruchomić mechanizm prowadzący do zamrożenia środków, np. przy zagrożeniu dla niezależności sądownictwa w danym kraju. Decyzje w tej sprawie będą jednak podejmować państwa członkowskie większością kwalifikowaną. Rozwiązania te muszą jeszcze finalnie zatwierdzić Parlament Europejski i Rada UE.

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział w minionym tygodniu, że Polska na pewno skorzysta z prawa do sprzeciwu, jeśli nie będzie satysfakcjonującego Warszawę porozumienia ws. powiązania tzw. praworządności z budżetem UE. Z kolei premier Węgier Viktor Orban skierował list do niemieckiej prezydencji i szefów unijnych instytucji, w którym zagroził zawetowaniem budżetu UE i funduszu odbudowy, jeśli wypłata środków będzie powiązana z kwestią praworządności.

Polska i Węgry mają możliwość zablokowania decyzji dotyczącej zwiększenia zasobów własnych UE, dzięki której możliwe ma być zebranie z rynków finansowych środków na fundusz odbudowy po koronawirusie. Parlament Europejski wydał już swoją opinię w tej sprawie, co umożliwia podjęcie dalszych kroków przez Radę UE i ratyfikacje decyzji przez parlamenty krajowe, ale na razie po stronie krajów unijnych nie ma ruchu w tej sprawie.

"Premier stał się zakładnikiem"

Podczas konferencji prasowej lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że gdy były prowadzone negocjacje dotyczące funduszu odbudowy po-covidowej, premier Morawiecki zgodził się na kilka rzeczy. - Po pierwsze zgodził się na wypuszczenie wspólnych obligacji i na wspólne zadłużanie się Unii Europejskiej. To jest największy krok dla integracji europejskiej od Traktatu Lizbońskiego. To jest realna Unia, która splata się ze sobą na wiele lat przez wspólne zadłużenie - powiedział Kosiniak-Kamysz.

W jego ocenie, zachowanie premiera Morawieckiego pokazuje jego obłudę. - Wtedy, na tym szczycie, zgadza się na zadłużenie wspólne, na pogłębioną integrację, na odejście od filozofii Europy ojczyzn, robi to pewnie wbrew trochę swojemu środowisku politycznemu, wbrew przynajmniej Solidarnej Polsce i Zbigniewowi Ziobrze, i części obozowi Zjednoczonej Prawicy. I zgadza się na powiązanie tego z praworządnością - zaznaczył szef ludowców.

Według niego, jest to obłudne działanie, które prowadzi do "bycia zakładnikiem". - Premier Morawiecki stał się trochę zakładnikiem i własnych słów, i Zbigniewa Ziobry, bo z jednej strony podjął słuszną decyzję o pogłębianiu integracji - i my to wspieramy - a z drugiej strony lawiruje w sprawie powiązania z praworządnością" - powiedział Kosiniak-Kamysz.

- My mamy proste rozwiązanie panie premierze. Rząd PiS powinien przestrzegać praworządności. Jak będziemy przestrzegać w Polsce praworządności, nie będziemy mieć w żadnych warunkach problemów z pozyskiwaniem i wydatkowaniem środków z UE. To jest najprostsza recepta na tę bolączkę, którą zgotowali nam dzisiaj rządzący - stwierdził lider PSL.

Oświadczył też, że europosłowie PSL będą w Brukseli prezentować trzypunktowy plan. - Po pierwsze - przestrzegać praworządności, po drugie - za błędy rządu PiS nie mogą płacić wszyscy obywatele, i po trzecie - środki z UE powinny wpływać bezpośrednio do samorządów z pominięciem rządu - podkreślił szef PSL.

"Pociągniemy was do odpowiedzialności"

Lewica odniosła się na konferencji w Sejmie do wynegocjowanego w ubiegłym tygodniu porozumienia Parlamentu Europejskiego i niemieckiej prezydencji ws. mechanizmu powiązania dostępu do środków unijnych z tzw. praworządnością, a także do reakcji szefa polskiego rządu w tej sprawie.

Poseł Andrzej Szejna, członek komisji spraw zagranicznych, zarzucił, że pieniądze unijne nie należą ani do premiera Morawieckiego, ani do wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego. - To są pieniądze każdej Polki, każdego Polaka. To są pieniądze, które mają pomóc polskim szpitalom w walce z pandemią. To są pieniądze, które mają pomóc polskim przedsiębiorcom wyjść z kryzysu. To są pieniądze, które mają pozwolić samorządom na finansowanie pomocy społecznej, gospodarczej. To są pieniądze, które mają pomóc obronić miejsca pracy w Polsce - mówił.

- Chce z tego miejsca powiedzieć, że to jest działanie na szkodę interesu Rzeczypospolitej Polskiej - to, co planuje pan Morawiecki, pan Kaczyński oraz cała spółka, która nazywa się dzisiaj rządem - ocenił. - W imieniu Lewicy apelujemy i prosimy: nie wetujcie budżetu, bo czynicie krzywdę Polkom i Polakom, którzy na te pieniądze wsparcia w tym trudnym czasie czekają, ale też grozimy: jeżeli zawetujecie budżet, jeżeli spowodujecie, że Polska zostanie wyjęta poza nawias środków unijnych, a szczególnie (jeśli) stracimy środki związane z pomocą w czasie pandemii, to tu i teraz, również jako prawnik, chce jednoznacznie powiedzieć: pociągniemy was do odpowiedzialności jako funkcjonariuszy publicznych działających na szkodę interesu Skarbu Państwa RP - dodał Szejna.

Poseł Lewicy na konferencji zachęcał też obywateli do pozwów cywilnych indywidualnych i zbiorowych przeciwko premierowi Morawieckiemu, wicepremierowi Kaczyńskiemu czy szefowi MSZ Zbigniewowi Rauowi, jeśli dojdzie do weta budżetu UE.

- Nic nie uzasadnia tego, żebyście w imię dalszej demolki wymiaru sprawiedliwości, praworządności w Polsce, kazali Polkom i Polakom płacić taką cenę jaką jest wyłączenie nas z pomocy unijnej, jaką jest wykluczenie nas z dalszego rozwoju i integracji europejskiej, jaką jest zniszczenie nadziei i szans wielu przedsiębiorców, którzy już dzisiaj czekają na środki - mówił Szejna.