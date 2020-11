PO chce by Sejm zobowiązał premiera do zawarcia porozumienia ws. budżetu UE

Na najbliższym posiedzeniu Sejmu Platforma Obywatelska będzie domagała się przyjęcia uchwały zobowiązującej rząd do niezwłocznego zawarcia porozumienia w sprawie nowego budżetu Unii Europejskiej oraz porozumienia dotyczącego funduszu odbudowy - zapowiedział w piątek szef PO Borys Budka.

Podczas piątkowej konferencji prasowej w Katowicach przewodniczący PO nawiązał do wynegocjowanego w ubiegłym tygodniu porozumienia Parlamentu Europejskiego i niemieckiej prezydencji ws. mechanizmu powiązania dostępu do środków unijnych z praworządnością, a także do czwartkowych informacji mediów, że premier Morawiecki grozi w razie zaakceptowania tego mechanizmu wetem unijnego budżetu.

- To, co robi Mateusz Morawiecki zakrawa na czyste szaleństwo. Groźba wobec weta budżetu unijnego, dobrego budżetu dla Polski, groźba weta wobec funduszu odbudowy, czyli miliardów euro na walkę z koronawirusem, ze skutkami kryzysu gospodarczego, to jest z jednej strony szaleństwo, ale z drugiej – mówię to z pełna odpowiedzialnością – działanie wbrew polskiej racji stanu – powiedział Budka.

"Wewnętrzne pisowskie spory"

Podkreślił, że w obecnej sytuacji Polska i Europa potrzebują solidarności, wspólnych działań związanych z walką z koronawirusem i skutkami pandemii.

- Zamiast tego Morawiecki, Kaczyński usiłują wewnętrzne pisowskie spory przenieść na grunt międzynarodowy, do Unii Europejskiej. Na to nigdy nie może być zgody, aby partia rządząca na skutek wewnętrznych napięć i nieporozumień, stawiała na szali interes Rzeczypospolitej, interes Polek i Polaków. Temu mówimy wyraźne: nie – zadeklarował lider PO.

ZOBACZ: Premier prosi o pozostanie w domu. "Wygrajmy tę walkę dzięki solidarności i odpowiedzialności"

Mówił dalej: "dlatego na najbliższym posiedzeniu Sejmu będziemy domagali się, aby Sejm RP podjął uchwałę zobowiązującą rząd do niezwłocznego zawarcia porozumienia budżetowego oraz porozumienia dotyczącego funduszu odbudowy. Ten bardzo dobry budżet dla Polski to szansa na szybszą walkę ze skutkami kryzysu gospodarczego, to szansa na dalszy rozwój Polski".

"Premier ma wsparcie prezydenta"

W liście skierowanym do szefów instytucji unijnych dotyczącym budżetu UE premier oświadczył, że Polska podtrzymuje swoje stanowisko i nie może się zgodzić na uznaniowość mechanizmu dotyczącego zasad przestrzegania praworządności.

We wpisie zamieszczonym w czwartek na Facebooku Morawiecki napisał, że "uznaniowe mechanizmy, oparte na arbitralnych, politycznie motywowanych kryteriach nie mogą zostać zaakceptowane, bo nie uwzględniają one istotnych, merytorycznych aspektów prawa europejskiego". "Polska nie może zaakceptować takiej wersji tych mechanizmów, która prowadzi do prymatu politycznych i arbitralnych kryteriów nad oceną merytoryczną" - oświadczył premier.

Mucha zaznaczył w piątek w Radiu Plus, że trwają negocjacje dotyczące kolejnego wieloletniego budżetu UE i to nie jest jeszcze etap, kiedy mamy definitywne rozstrzygnięcia.

- List sformułowany przez premiera Mateusza Morawieckiego to jest bardzo wyraźne wskazanie na to, że Polska nie będzie godzić się na takie mechanizmy, które miałyby od kryteriów, powiedzmy wprost, politycznych, kryteriów arbitralnych, uzależniać jakiekolwiek zasady związane z mechanizmem finansowania - powiedział Mucha.

Podkreślił, że negocjacje budżetowe i reprezentowanie Polski przed organami UE wchodzą w zakres kompetencji Rady Ministrów i szefa rządu. - Natomiast premier ma wsparcie prezydenta, jeżeli chodzi o zabieganie o polskie interesy - podkreślił Mucha.

WIDEO - Prognoza pogody - czwartek, 12 listopada - rano Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

laf/ PAP