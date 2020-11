Polska gospodarka poradzi sobie z pandemią? Odbicie w trzecim kwartale, optymistyczna prognoza

PKB Polski skurczył się w III kwartale o 1,6 proc. rok do roku. Odbicie to zasługa przemysłu i handlu - informują analitycy z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Eksperci szacują, że branże notowały 2-3 proc. wzrost. Zwiększenie produkcji było najlepsze w całej Unii Europejskiej. Z kolei prognozy wobec Polski zrewidował bank Goldman Sachs, spodziewając się lepszego wyniku niż poprzednio.

Spadek PKB w drugim kwartale 2019 r. wyniósł 8,4 proc. r/r. Polska gospodarka zanotowała więc w odniesieniu do tych danych znaczne odbicie. W ocenie ekspertów z Polskiego Instytutu Ekonomicznego polepszenie sytuacji to zasługa "przemysłu i handlu".

Przemysł i handel liderami wzrostu

"Wciąż obserwujemy niższe wydatki w usługach - dlatego konsumpcja prawdopodobnie zanotowała spadek o około 2 proc. r/r. Słabsza koniunktura w budownictwie oznacza też dwucyfrowe załamanie inwestycji. Aktywność wspierał eksport netto" - informują eksperci.

Z prognozy analityków wynika, że IV kwartał przyniesie jednak spowolnienie aktywności gospodarczej - szczególnie konsumpcji. "Dane wskazują na spadek rejestracji nowych samochodów i importu używanych do poziomu z kwietnia. Znacząco obniżyła się też mobilność, chociaż liczba odwiedzin sklepów pozostaje wyższa niż w II kwartale" - informują eksperci. Do pozytywnych sygnałów zaliczają dane o ruchu tranzytowym i produkcji energii.

"Prognozujemy, że spadek aktywności w IV kwartale będzie płytszy zarówno względem II kwartału (-8,4 proc. r/r) oraz bieżącej projekcji NBP (-6,5 proc.). Uważamy, że Polska gospodarka skurczy się o ok. 4 proc. - taka wartość pozostaje bliska obecnemu konsensusowi rynkowemu" - oceniają eksperci.

Korzystna prognoza Goldman Sachs

"W związku z rozwojem pandemii w m.in. Europie Środkowo-Wschodniej, analitycy Goldman Sachs zdecydowali się zrewidować swoje prognozy dotyczące wzrostu gospodarczego krajów tego regionu. Zdaniem analityków GS, PKB Czech spadnie w 2020 r. o 6,5 proc. (wcześniejsza prognoza mówiła o obniżce o 5,6 proc.). W przypadku Węgier ma być to minus 6,2 proc. (wcześniej ekonomiści GS prognozowali spadek o 5,6 proc.). Z kolei PKB Rumunii ma spaść o 4,2 proc. (vs. minus 4 proc. we wcześniejszej prognozie)" - napisano w czwartkowym komunikacie Goldman Sachs.

"Wyjątkiem jest Polska, która zgodnie z prognozą GS, również nie uniknie ujemnego wzrostu gospodarczego, ale będzie to wynik lepszy niż przewidywano we wrześniu. Nowa prognoza GS zakłada spadek o 2,3 proc. (wcześniej było to minus 3,5 proc.)" - zauważono.

Ponadto, w 2021 wszystkie cztery kraje mogą liczyć na odbicie, lecz delikatnie słabsze niż zakładano jeszcze we wrześniu. Wyjątkiem ponownie jest Polska, której wzrost gospodarczy w przyszłym roku prognozowany jest na 6,1 proc. (wobec 6 proc. wg poprzedniej prognozy).

Region "przygotowany do przyjęcia szczepionek"

Analitycy banku prognozują, że w 2022 r. wzrost gospodarczy Polski wyniesie 4,8 proc., wobec 3,6 proc. oczekiwanych poprzednio, w 2023 - 3,5 proc. (wobec 3,6 proc. poprzednio) i na tym poziomie utrzyma się w 2024 r.

"Rzeczpospolita" zwraca uwagę, że jeśli przewidywania okażą się celne, to Polska "nie poniosłaby praktycznie żadnych trwałych strat w związku z pandemią", a gospodarka "wróciłaby na przedkryzysową ścieżkę rozwoju".

W świetle nowych, ultraoptymistycznych prognoz @GoldmanSachs kryzys nie zostawi w Polsce trwałych śladów: PKB wróci na poprzednią ścieżkę wzrostu. pic.twitter.com/aM27dpAtXe — Grzegorz Siemionczyk 🚲 (@GSiemionczyk) November 12, 2020

Jednocześnie Goldman Sachs prognozuje inflację w Polsce w 2020 r. na poziomie 3,4 proc., w 2021 r. w wysokości 1,7 proc. i w kolejnych latach do 2024 r. w wysokości 2,4 proc.

Według banku Goldman Sachs jesienna fala pandemii na półkuli północnej wiąże się z krótkoterminowymi wyzwaniami dla perspektyw gospodarczych w niektórych częściach regionu CEEMEA (Centralna i Wschodnia Europa, Bliski Wschód i Afryka). Dlatego bank obniżył oczekiwania dotyczące wzrostu, przede wszystkim w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i Izraelu oraz w mniejszym stopniu w Rosji.

Biorąc pod uwagę silny wzrost w III kw. 2020 r., analitycy GS spodziewają się szybkiego ożywienia do II kw. 2021 r., w związku z oczekiwanym znoszeniem lockdown-ów. Oceniają także, że nasz region jest dobrze przygotowany do wczesnego przyjęcia szczepionek, dzięki koordynacji ich rozpowszechniania na szczeblu UE. Także Rosja prawdopodobnie skorzysta na wczesnym wprowadzeniu własnych szczepionek.

"Najlepszy wynik w Europie"

W czwartek ministerstwo rozwoju, pracy i technologii przekazało, że wrześniowy wzrost produkcji w Polsce to najlepszy wynik w Unii Europejskiej, licząc w ujęciu rocznym.

"Polska ma wzrost produkcji przemysłowej we wrześniu o 3,3 proc. i jest to najlepszy wynik w UE w ujęciu rocznym - dane Eurostatu. Spadek produkcji przemysłowej w UE to 5,8 proc. Wzrost notują produkcja dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku oraz dóbr konsumpcyjnych nietrwałego użytku" - napisano na Twitterze Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

Polska ma wzrost produkcji przemysłowej we wrześniu o 3,3 % i jest to 💪najlepszy wynik w #UE w ujęciu rocznym - dane Eurostatu. Spadek produkcji przemysłowej w UE to 5,8 %. Wzrost notują produkcja dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku oraz dóbr konsumpcyjnych nietrwałego użytku. pic.twitter.com/83aoGjrwPE — Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (@MRPiT_GOV_PL) November 12, 2020

Europejski urząd statystyczny Eurostat podał z kolei w czwartek, że produkcja przemysłowa w Polsce, wyrównana dniami roboczymi, wzrosła we wrześniu o 3,3 proc. rdr, po wzroście o 1,4 proc. rdr miesiąc wcześniej.

Produkcja przemysłowa w strefie euro we wrześniu spadła o 0,4 proc. mdm, podczas gdy poprzednio wzrosła o 0,6 proc., po korekcie ze wzrostu o 0,7 proc. Rok do roku produkcja przemysłowa spadła we wrześniu o 6,8 proc. wobec spodziewanego przez analityków spadku o 5,8 proc.

bas/hlk/ polsatnews.pl, PAP, "Rzeczpospolita"