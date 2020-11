Senator Stanisław Gawłowski zakażony koronawirusem. "Nikt już nad tym nie panuje"

"Każdy może być chory. Z żoną oboje jesteśmy dodatni. Nie przebiega to łagodnie. COVID-19 jest już wszędzie. Nikt już nad tym nie panuje. Proszę pamiętajcie - dystans, dezynfekcja, maska" - napisał na Twitterze senator niezrzeszony Stanisław Gawłowski, były wiceminister środowiska w rządzie PO-PSL.

Gawłowski o zakażeniu poinformował na Twitterze.

We wtorek ministerstwo zdrowia poifnormowało o 25 484 nowych i potwierdzonych przypadkach koronawirusa. Nie żyje 330 kolejnych osób. Liczba zakażonych wzrosła do 593 592. Do tej pory z powodu Covid-19 zmarło 8 375 osób.

Nowe przypadki pochodzą z województw: śląskiego (4276), wielkopolskiego (3846), małopolskiego (2697), mazowieckiego (1982), dolnośląskiego (2541), łódzkiego (1431), podkarpackiego (1236), pomorskiego (1116), kujawsko-pomorskiego (1108), lubelskiego (985), opolskiego (762), zachodniopomorskiego (738), świętokrzyskiego (753), podlaskiego (714), lubuskiego (650), warmińsko-mazurskiego (649).

Z powodu COVID-19 zmarło 61 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 269 osób.

prz/ polsatnews.pl