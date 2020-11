Pulsoksymetr - coraz więcej osób chce go kupić. Urządzeń brakuje w aptekach i hurtowniach

W piątek szef resortu zdrowia Adam Niedzielski, zapowiedział, że w opiece nad pacjentami skąpo lub bezobjawowymi będą wykorzystywane pulsoksymetry, czyli urządzenia do pomiaru saturacji krwi. Mają je otrzymywać osoby z dodatnim wynikiem na obecność koronawirusa, wskazane przez lekarzy rodzinnych. Koszt urządzenia waha się między 119 zł a 130 zł.

Pulsoksymetry w opiece nad pacjentami z koronawirusem stosuje też Wielka Brytania. National Health Service miał zakupić ponad 200 000 urządzeń dla chorych na COVID-19, którzy nie wymagają pilnej opieki szpitalnej, ale należą do grupy, u której mogą wystąpić poważne objawy.

EXCLUSIVE: Patients with #COVID19 who don’t need immediate hospital attention but are at high risk of developing serious symptoms are to be given pulse oximeters to use at home to reduce the risk of serious deterioration https://t.co/pY9hWvRAWa