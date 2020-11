Mamy 24 692 nowych i potwierdzonych przypadków koronawirusa - poinformowało w środę ministerstwo zdrowia. To najwięcej wykrytych zakażeń od początku pandemii. Nie żyją 373 kolejne osoby. Liczba zakażonych w Polsce wzrosła do 24 692. Do tej pory z powodu Covid-19 zmarło 6 475 osób.