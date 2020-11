Ordynator szpitala zaprasza niedowiarków na oddział covidowy

42-letni ordynator ze szpitala w mieście Rivoli doktor Michele Grio zwrócił się za pośrednictwem mediów społecznościowych do tych osób, które kwestionują istnienie kryzysu na tle pandemii koronawirusa.

ZOBACZ: Pielęgniarka: czujemy się wystawieni na strzał przy akompaniamencie oklasków

Publikując fotografię swojego oddziału reanimacji lekarz napisał: "Tu jest pusto". Następnie dodał w ironicznej formie: "Kazałem moim lekarzom i pielęgniarzom położyć się na łóżkach, żeby zrobić im zdjęcie".

"Spędzamy dni siedząc, jedząc i pijąc"

Zaznaczył, że wszyscy noszą kombinezony z powodu "cellulitu" oraz dlatego, że są "brzydcy". "Spędzamy dni siedząc, jedząc i pijąc" - stwierdził Grio.

Na swoim profilu zwrócił się do tzw. negacjonistów pandemii: "To będzie dla mnie przyjemność osobiście zorganizować wam małą wycieczkę po czymś, co dla nas jest kręgiem piekielnym Dantego, a dla was jest przesadą".

"I zapomniałem o czymś: ja uzbroję się w kombinezon, maskę i ochraniacze na buty, ale wam nie będzie to potrzebne" - napisał ordynator reanimacji. Z ironią ogłosił, że na wszelki wypadek zostawi wolne łóżko z respiratorem, ale postawi je w toalecie, bo "schowek jest już zajęty".

ZOBACZ: Koronawirus może wpływać na mózg? Obserwacje naukowców

W kolejnym wpisie lekarz wyjaśnił, że była to ironia i że wydawało mu się to oczywiste.

Gazety podkreślają, że taki rodzaj argumentacji zmusza do myślenia i powinien poruszyć sumienie.

WIDEO - Rosyjska szczepionka na koronawirusa. Relacja zaszczepionego dziennikarza Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dk/ PAP