Koronawirus. Najnowsze informacje z Polski i świata [RELACJA]

Rząd Włoch wprowadza godzinę policyjną na terytorium kraju od 22:00 do 5:00. To postanowienie znalazło się według mediów w nowym dekrecie o zaostrzeniu restrykcji w ramach walki z pandemią. Algorytm analizujący odgłosy wymuszonego kaszlu pozwala z dużą dokładnością rozpoznać COVID-19 - informuje "IEEE Journal of Engineering in Medicinie and Biology". Śledź naszą relację "minuta po minucie".