Otwarte cmentarze w Przemyślu. "Rozporządzenie nie obliguje do ich zamykania"

W piątek po południu premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że z powodu rozprzestrzeniania się koronawirusa, wszystkie cmentarze w Polsce od soboty 31 października do poniedziałku 2 listopada będą zamknięte.

- Nie chcemy doprowadzić do tego, że na cmentarzach i w komunikacji publicznej będzie się gromadzić dużo ludzi - argumentował szef rządu.

- To jest głęboko zakorzenione w polskiej tradycji, ale ponieważ niesie to ze sobą ogromne ryzyko to uznałem, że tradycja jest mniej ważna niż życie - dodał premier.

W Przemyślu cmentarze będą otwarte

Prezydent Przemyśla poinformował w sobotę we wpisie na Facebooku, że mimo zamknięcia cmentarzy, w najbliższych dniach bramy nekropolii w zarządzanym przez niego mieście pozostaną otwarte.

"Prawdą jest że w dniu wczorajszym tj. 30 października 2020 wydano rozporządzenie, które w §28a mówi: "Od dnia 31 października 2020r. do dnia 2 listopada 2020r. zakazuje się wstępu na teren cmentarzy, z wyjątkiem pogrzebu i czynności z nim związanych." Obowiązuje więc zakaz wstępu na cmentarze, chyba że udają się Państwo na pogrzeb lub czynności z nim związane. Nie obliguje to jednak władz miasta do zamykania bram cmentarzy (choćby ze względu na odbywające się pogrzeby)" - napisał prezydent Przemyśla. "W związku z tym (...) informuję, że bramy cmentarzy pozostają otwarte zarówno dzisiaj (31.10) jak i w kolejnych dniach" - dodał. Pomoc dla handlowców Baukn odniósł się również do kwestii ewentualnych mandatów ze strony Straży Miejskiej za złamanie zakazu. "Straż Miejska została powołana po to żeby pomagać i pilnować porządku. Prosimy więc, żeby uważali Państwo czy chryzantemy za bardzo się nie sypią, a znicze nie dymią, ale gwarantuje, że nikt za to mandatu nie dostanie" - napisał. Prezydent Przemyśla poinformował również, że w poniedziałek władze miasta zajmą się pomocą osobom, które wykupiły miejsca na handel pod cmentarzami, i zapewnił, że handlowcy nie zostaną z problemem sami.

"Nas decyzja rządu zaskoczyła tak samo jak Państwa (piątek 15:30), ale gwarantuję Państwu, że i ten problem rozwiążemy i usiądziemy do tego już w poniedziałek. Państwa decyzje zostaną anulowane lub wg potrzeby przedłużone na inny okres. Dogadamy się!" - zapewnił we wpisie Bakun.

Cmentarz przemianowany na park

Cmentarze w Przemyślu to nie jedynie otwarte nekropolie w Polsce. Proboszcz parafii w Ksawerowie w woj. łódzkim w piątek przemianował miejscowy cmentarz na Park Cmentarny. Na bramie wejściowej wywiesił kartę z napisem "park cmentarny" i zostawił uchyloną furtkę. Reporterka Polsat News sprawdziła, że ludzie korzystają z możliwości wejścia na nekropolię, odwiedzając groby bliskich.

Inaczej do sprawy podeszły władze Bydgoszczy, które z okazji Wszystkich Świętych umożliwiły bliskim i znajomym zmarłych spoczywających na cmentarzach komunalnych w tym mieście wirtualne odwiedzanie grobów.

Pozwala na to specjalna aplikacja www.cmentarze.bydgoszcz.pl. Służy ona odszukaniu nagrobków bliskich i znajomych, poznaniu dat ich urodzenia i śmierci, ale też daje możliwość zapalenia wirtualnego znicza, który będzie palił się przez siedem dni.

