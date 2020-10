Silne trzęsienie ziemi na Morzu Egejskim. Ofiary w Turcji

Według amerykańskich służb geologicznych USGS trzęsienie ziemi miało magnitudę 7, a według tureckiej agencji ds. katastrof i sytuacji nadzwyczajnych AFAD - 6,6.

ZOBACZ: Trzęsienie ziemi na Alasce. Wydano ostrzeżenie przed tsunami

"Na tym etapie otrzymaliśmy informacje, że sześć budynków zawaliło się w Bornovie i Bayrakli" w prowincji Izmir - napisał na Twitterze turecki minister spraw wewnętrznych Suleyman Soylu. Minister środowiska Murat Kurum poinformował o pięciu zawalonych budynkach oraz o kilku osobach pod gruzami.

Heartbreaking, devastating news... My heart goes out to the people of the beautiful city of #izmir on the Aegean coast. Do send your love and support to anyone in Turkey and Greece who is affected by this terrible earthquake and tsunami. Güzelim İzmir... pic.twitter.com/qfKp1n4U8h — Elif Shafak (@Elif_Safak) October 30, 2020

Reuters: czterech zabitych i 120 rannych

Krótko później turecka agencja AFAD, cytowana przez agencję Reutera, przekazała, że na skutek wstrząsów życie straciły co najmniej cztery osoby, a 120 odniosło obrażenia. Jedna z ofiar śmiertelnych utopiła się.

ZOBACZ: Silne trzęsienie ziemi u wybrzeży wyspy Jawa

Reuters podaje, powołując się na świadków, że w momencie trzęsienia ziemi ludzie wylegli na ulice Izmiru na tureckim wybrzeżu Morza Egejskiego. Telewizja TRT Haber pokazała zdjęcia walącego się budynku w centrum miasta Izmir. Wstrząsy były odczuwalne wzdłuż tureckiego wybrzeża Morza Egejskiego oraz w rejonie Morza Marmara. Ali Yerlikaya, gubernator Stambułu, gdzie trzęsienie ziemi również było odczuwalne, powiedział, że na razie nie odnotowano żadnych szkód.

UPDATE: At least four dead and 120 injured in Turkey after an earthquake struck the Aegean Sea https://t.co/4p1v8e1wbp pic.twitter.com/Kd8Bx1Zvd0 — Al Jazeera English (@AJEnglish) October 30, 2020

Epicentrum trzęsienia ziemi znajdowało się ok. 17 km od wybrzeża prowincji Izmir na zachodzie Turcji, a ognisko wstrząsów było na głębokości 16 km - podały AFAD. Według USGS ziemia zatrzęsła się na głębokości 10 km, a epicentrum było 33,5 km od tureckiego wybrzeża.

"NATO jest gotowe pomóc naszym sojusznikom"

Mieszkańcy greckiej wyspy Samos - ok. 45 tys. ludzi - zostali wezwani do trzymania się z dala od wybrzeża. Doszło tam do "minitsunami" i szkód materialnych - informuje AFP, powołując się na grecką telewizję ERT. Żywioł spowodował zawalenie się ścian w wielu budynkach i podtopienia w porcie na Samos.

- To był chaos, nigdy wcześniej tego nie doświadczyliśmy (...) Na razie nie mamy ofiar w ludziach. Niektóre budynki zostały uszkodzone, w szczególności kościół" w porcie Karlowasi - poinformował zastępca burmistrza Samos. Trzęsienie ziemi odczuwalne było również na Krecie i w Atenach. Epicentrum wstrząsów znajdowało się 19 km od Samos.

I am deeply saddened by the reports from the earthquake in the #Aegean. My thoughts go to all those affected. #NATO stands ready to help our Allies Greece and Turkey. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) October 30, 2020

"Jestem głęboko zasmucony doniesieniami dotyczącymi trzęsienia ziemi na Morzu Egejskim. Moje myśli kierują się do wszystkich, których to dotyczy. NATO jest gotowe pomóc naszym sojusznikom, Grecji i Turcji" - napisał na Twitterze sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg.

WIDEO - Katastrofa kolejowa w USA. "Scena jak z piekła" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ms/ PAP