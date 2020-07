Silne trzęsienie ziemi u wybrzeży wyspy Jawa

Epicentrum wstrząsów znajdowało się w odległości ok. 100 km od miasta Batang na głębokości ponad 500 km, tak więc ryzyko wystąpienia fal tsunami jest niewielkie - oceniła USGS.

Indonezja stanowi fragment tzw. ognistego kręgu otaczającego Ocean Spokojny i charakteryzującego się wysoką aktywnością sejsmiczną.

Alert: 5 major earthquake tremors within 7 hours, Indonesia followed by Singapore and shivering earth in this state of India. 5 Massive Earthquake in just 7 Hours, After Indonesia tremors felt in Singapore and Arunachal Pradesh in India https://t.co/lS2S8ETJiX