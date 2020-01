Trzęsienie ziemi w Meksyku. Wstrząsy odczuwalne w stolicy

Brak informacji o ofiarach śmiertelnych i większych zniszczeniach w stanie Oaxaca położonym w południowym Meksyku, w rejonie przesmyku Tehuantepec.

W ocenie Służby Geologicznej Stanów Zjednoczonych (USGS) amplituda wstrząsów była niższa i wynosiła 5,3.

Leżący w obszarze, gdzie styka się pięć płyt tektonicznych, Meksyk jest jednym z państw świata o najsilniejszej aktywności sejsmicznej.

We wrześniu 2017 r. doszło tam do dwóch trzęsień, które pociągnęły za sobą prawie 500 ofiar śmiertelnych. Było to najtragiczniejsze w skutkach wydarzenie tego rodzaju od czasu kataklizmu z 1985 r., gdy wstrząsy o magnitudzie 8,1 spowodowały śmierć, według różnych szacunków, od 5 tys. do 40 tys. osób.

pgo/ PAP