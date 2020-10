Trzęsienie ziemi na Alasce. Wydano ostrzeżenie przed tsunami

Zgodnie z pierwotnymi doniesieniami trzęsienie miało magnitudę 7,4. W kolejnych komunikatach USGS podwyższyło ją do 7,5.

Epicentrum poniedziałkowego trzęsienia znajdowało się na południe od Wysp Aleuckich - zaznaczyły amerykańskie służby.

BREAKING: M7.5 #earthquake south of the Aleutian Islands triggers #tsunami warning for parts of southern Alaska, including Kodiak, Homer. pic.twitter.com/9Jz6OHFjt3