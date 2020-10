W piątek odnotowano 26 629 nowych potwierdzonych przypadków koronawirusa w Polsce. To rekord zakażeń od początku pandemii. Zmarły 202 osoby. Liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 5351. Rząd zdecydował, że cmentarze od 31 października do 2 listopada pozostaną zamknięte. - Tradycja jest mniej ważna niż wasze życie - powiedział premier Mateusz Morawiecki. Zapowiedział pojawienie się szczepionki.