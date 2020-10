Kobiety o ulicznych protestach w programie "Gość Wydarzeń". Transmisja od 19:25

O 17:00 spod Placu Zamkowego, kancelarii premiera i Placu Zawiszy wyruszą marsze protestujących przeciw orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji. O tym, co od ponad tygodnia dzieje się na polskich ulicach Bogdan Rymanowski porozmawia w programie "Gość Wydarzeń" z prof. Moniką Płatek (Instytut Prawa Karnego UW) oraz publicystką Aleksandrą Jakubowską. Oglądaj od 19:25.

W piątek po południu w stolicy trwają przygotowania do organizowanej przez Ogólnopolski Strajk Kobiet demonstracji pod hasłem "Marsz na Warszawę", zapowiadanej jako kulminacja protestów w tym tygodniu. Demonstranci mają wyruszyć o godz. 17 z trzech centralnych punktów stolicy.

- Dzisiaj jest piątek. Dzisiaj jest dzień mobilizacji. Jedziemy na Warszawę - mówiła w piątek podczas konferencji prasowej liderka Ogólnopolskiego Strajku Kobiet Marta Lempart.

Kolejny dzień ogólnopolskich protestów

Demonstracje w całej Polsce odbywają się od ubiegłego czwartku, kiedy Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis zezwalający na dopuszczalność aborcji w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodny z konstytucją. Ich głównym organizatorem jest Ogólnopolski Strajk Kobiet.

W poniedziałek zorganizowano akcję polegającą na blokowaniu kluczowych punktów komunikacyjnych w miastach. W środę organizatorzy strajku namawiali do tego, by w ramach protestu nie pójść do pracy. Oprócz zaplanowanych akcji w całym kraju odbywały się również dziesiątki protestów, w ramach których manifestujący spontanicznie gromadzili się w kluczowych punktach swoich miast i miasteczek.

ac/ Polsat News, PAP