Manifestacje po wyroku TK ws. aborcji w Polsce i za granicą. Pojawili się na nich również narodowcy

W stolicy rozpoczęła się w piątek demonstracja organizowana przez Ogólnopolski Strajk Kobiet pod hasłem "Marsz na Warszawę". Protestujący wyruszyli po godz. 17 z trzech miejsc: Placu Zamkowego, KPRM i Placu Zawiszy. Grupy kierują się w stronę centrum stolicy.

W Lublinie manifestacja nazwana przez organizatorów "Rewolucja pod gwiazdami" rozpoczęła się na Placu Litewskim w centrum miasta.

Pojawili się także przedstawiciele organizacji narodowych

Także w Opolu przed godz. 17 w okolicach Placu Wolności zaczęli się zbierać protestujący. Kilka minut po godz. 17 było ich już kilkuset. Na miejscu są wzmocnione siły policji. Pojawili się także przedstawiciele organizacji narodowych.

ZOBACZ: Kobiety o ulicznych protestach w programie "Gość Wydarzeń"

Protest trwa również w Gdańsku. Tam po godz. 16 z parkingu położonego na Targu Węglowym w Gdańsku wyruszył "strajk mobilny", w którym uczestniczy kilkadziesiąt samochodów. Większość pojazdów oklejona jest plakatami. Uczestnicy zamierzają sparaliżować ulice w centrum miasta.

Z kolei w Gdyni protestujący po raz kolejny zebrali się na Skwerze Kościuszki, gdzie o godz. 16 rozpoczął się "przemarsz techno". Organizatorzy zapowiadają blokadę miasta. Jak na razie frekwencja jest zdecydowanie niższa, niż w poprzednich dniach.

W piątek w województwie pomorskim manifestacje zaplanowano również w Rumi, Redzie, Pucku, Władysławowie, Człuchowie, Pelplinie, Kwidzynie.

Manifestują również kobiety w Olsztynie (woj. warmińsko-mazurskie).

"Tylko zjednoczone jesteśmy niezwyciężone!"

We Wrocławiu około godz. 17 protestujący pojawili się przed dworcem Głównym PKP, gdzie samochodami udają się w kierunku toru wyścigowego Partynice. Tam na skrzyżowaniu ul. Karkonoskiej i ul. Zwycięskiej planowana jest półgodzinna blokada głównej trasy wylotowej z miasta w kierunku autostrady A4. Potem samochodowy protest ruszy na osiedle Gaj, gdzie na skrzyżowaniu obwodnicy śródmiejskiej planowana jest kolejna blokada. Spod dworca PKP ruszy też marsz ulicami w centrum miasta.

Demonstracja przeciwko decyzji TK w sprawie aborcji odbywa się też w Rzeszowie. Protestujący mają najpierw pochodzić wokół ronda Dmowskiego, przechodzić na zielonym świetle przez pasy. Później mają przejść m.in. pod kurię rzeszowską, biura posłów PiS oraz posła Konfederacji Grzegorza Brauna i zakończyć akcję na Rynku. W regionie protesty mają się odbyć jeszcze m.in. w Krośnie i Jaśle.

ZOBACZ: "Nie jesteśmy hołotą. Wywiad ze mną zmanipulowano". Oświadczenie prof. Rzeplińskiego

W Krakowie masowe protesty rozpoczęły się po godz. 18. Zaplanowano Studencki Spacer Parasolek, czyli oddolną inicjatywę osób studiujących w UJ. Protest w formie cichego marszu ze zniczami i parasolkami przejdzie spod Collegium Novum do Rynku Głównego. Na głównym placu miasta zaplanowano także demonstrację pod hasłem "Tylko zjednoczone jesteśmy niezwyciężone!" z udziałem m.in. przedstawicielek małych firm dotkniętych przez wprowadzone obostrzenia, a także nauczycielek. Po ulicach w centrum miasta znów mają jeździć samochody ze strajkowymi plakatami, blokując ruch uliczny.

W Małopolsce protesty zapowiedziano także w innych miastach, m.in. Tarnowie, Nowym Sączu, Olkuszu, Zakopanem, Chrzanowie, Gorlicach, Bochni, Myślenicach.

Środowiska narodowe zapowiedziały obronę kościołów

W Białymstoku protest zaplanowano na godz. 19. Ma wyruszyć tradycyjnie z Rynku Kościuszki, trasa nie jest znana. Dotąd najliczniejszy marsz odbył się w środę. Policja informowała wówczas o 18 tys. uczestników. Organizatorzy apelują o zachowanie bezpieczeństwa, a także zakrywanie ust i nosa. Środowiska narodowe zapowiedziały obronę kościołów w piątek wieczorem.

Mieszkańcy Poznania przeciwni orzeczeniu TK ws. aborcji, którzy z różnych względów nie mogą wziąć udziału w demonstracji w Warszawie, mają się spotkać w piątek wieczorem na placu Wolności. W tym miejscu codziennie, począwszy od ub. czwartku, protestuje kilka tysięcy osób. Początek piątkowego zgromadzenia zaplanowano na godz. 19.

ZOBACZ: "Jesteśmy gotowi szybko ją wdrożyć". Premier o projekcie ustawy ws. aborcji

Protesty organizowane są również poza granicami Polski. Poniżej nagrania i zdjęcia z Londynu i Wiednia.

Demonstracje w Warszawie i innych miastach Polski odbywają się od ubiegłego czwartku, kiedy Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis zezwalający na dopuszczalność aborcji w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodny z konstytucją. Ich głównym organizatorem jest Ogólnopolski Strajk Kobiet.

O "Marszu na Warszawę" i protestach w Polsce obszernie informują zagraniczne media i agencje.





Drone footage shows the scale of protests in Poland's capital Warsaw against a court ruling that further limited its restrictive abortion laws https://t.co/AkR7iHNI98 pic.twitter.com/ACTtIBkWYN