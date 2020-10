Rektor UW do studentów: otrzymacie pomoc prawną i psychologiczną

"Uniwersytet to nasza najważniejsza Wspólnota, miejsce tolerancyjne, solidarne, bezpieczne i otwarte (...). Pamiętajcie, że w razie potrzeby otrzymacie wsparcie i pomoc zarówno prawną jak i psychologiczną" - napisał w liście do studentów rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. Alojzy Nowak. Z kolei rektorzy uczelni Wrocławia i Opola wyrazili "zaniepokojenie" sytuacją w Polsce.

"Funkcjonujemy wciąż w trudnych warunkach. Uniwersytet to nasza najważniejsza Wspólnota, miejsce tolerancyjne, solidarne, bezpieczne i otwarte. Chcę, abyście wszyscy Państwo czuli się na UW u siebie. Miejcie świadomość, że za moimi słowami idą także czyny" - podkreślił w liście do studentów rektor UW.

"Otrzymacie pomoc prawną i psychologiczną"

"Pamiętajcie, że w razie potrzeby otrzymacie wsparcie i pomoc zarówno prawną jak i psychologiczną" - zadeklarował.

"Chcę, żebyście mieli poczucie, że rektor i władze rektorskie są częścią społeczności akademickiej, i że zawsze możecie na nas liczyć. Szanuję Wasze decyzje, działania i słowa. W tych trudnych czasach bądźmy razem ponad wszelkimi podziałami. Proszę, abyście dbali o zdrowia Wasze i bliskich oraz przyjaciół" - kończy swój list prof. Alojzy Nowak.

28 października od godz. 13 na Uniwersytecie Warszawskim obowiązywały godziny rektorskie. Zajęcia odwołano z powodu strajku kobiet, które tego dnia - w ramach protestu przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego - nie poszły do pracy i na uczelnie.

Ze względu na trwające od kilku dni strajki kobiet brama UW przy Krakowskim Przedmieściu jest otwarta do godziny 22 (w czasie pandemii była zamykana o godz. 20). Kampus UW może stanowić schronienie dla protestujących.

Czarnek: rektorzy zachęcający do manifestacji zwiększają zagrożenie pandemią

- Rektorzy zachęcający studentów i nauczycieli akademickich do brania udziału w manifestacjach, przyczyniają się do zwiększenia zagrożenia pandemią koronawirusa - powiedział w czwartek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek odnosząc się do 15 uczelni, które zarządziły w środę godziny rektorskie.

- Jakie będą nasze decyzje w zakresie kontaktu z 15 uczelniami, jakie będą decyzje w tej sprawie, dopiero będziemy komunikować. Ja tego w żaden sposób nie przesądziłem - zaznaczył Czarnek.

Rektorzy uczelni Wrocławia i Opola: wyrażamy zaniepokojenie

W przesłanym PAP w czwartek oświadczeniu Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola odniosło się do protestów związanych z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego.

"Wyrażamy zaniepokojenie sytuacją prawną, polityczną i społeczną w Polsce. Głęboką obawę budzą możliwe skutki tej sytuacji dla bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców naszego kraju, w szczególności członków naszych wspólnot akademickich" – napisali rektorzy w oświadczeniu.

Podkreślili, że niezależnie od treści wyroku Trybunału Konstytucyjnego, co najmniej za nieroztropne należy uznać rozpoczęcie i prowadzenie właściwej procedury w czasie epidemii, a ogłoszenie wyroku w momencie wykładniczego wzrostu zakażeń.

Zdaniem rektorów, w tym czasie wszystkie siły polityczne i społeczne powinny skupić się na zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom naszego kraju i powinien to być bezwzględny priorytet, zwłaszcza dla osób sprawujących władzę.

"W chwili obecnej protesty społeczne, niezależnie od ich wydźwięku politycznego, przybierają coraz bardziej emocjonalny, żywiołowy, a pod wpływem bodźców ze strony sił politycznych także agresywny charakter. W rezultacie narastają społeczne podziały, co tylko pogłębia kryzys zdrowotny. W sytuacji naszego systemu ochrony zdrowia, od lat borykającego się z ciężkimi problemami, może to doprowadzić do szybkiego i tragicznego w skutkach załamania jego sprawności organizacyjnej" - ocenili rektorzy.

"Sytuacja wymaga szybkich działań mężów stanu"

Zaapelowali, by wszystkie siły polityczne, instytucje i osoby cieszące się autorytetem społecznym, włączyły się dziś bez wahania i bez szacowania strat i zysków politycznych w pokojowe rozwiązanie sporu.

"Sytuacja w naszym kraju wymaga dziś szybkich działań godnych mężów stanu, patrzących wyłącznie na dobro i głos wspólnot, na bezpieczeństwo Polek i Polaków. To po stronie osób sprawujących władzę leży odpowiedzialność za właściwe, szanujące prawa obywateli rozwiązanie tej sytuacji, którą zapoczątkowały decyzje organów państwa. Zwracamy się do rządu i władz ministerialnych o wsparcie wartości akademickich, wynikających z tradycji klasycznego uniwersytetu, to jest podjęcie działań na rzecz przywrócenia kompromisu i porozumienia społecznego" - czytamy w oświadczeniu.

Rektorzy podkreślili, że wolność debaty i autonomia uczelni to fundamenty decydujące o naszym miejscu i autorytecie w społeczeństwie, a bez silnych swoją niezależnością wspólnot akademickich nie sposób sobie wyobrazić nowoczesnego społeczeństwa.

"Apelujemy jednocześnie do wszystkich - niezależnie od strony sporu - o rozwagę i szacunek dla każdego uczestnika debaty publicznej. Prosimy o odwoływanie się wyłącznie do pokojowych form protestu. Pamiętajmy, że gdy spór przeminie, będziemy nadal żyli obok siebie, będziemy współpracować i wspierać się w trudnych chwilach, które bez wątpienia są przed nami" - podsumowali rektorzy uczelni Wrocławia i Opola.

