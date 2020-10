Strajk Kobiet podał szczegóły piątkowego wydarzenia pod hasłem "na Warszawę"

Piątkowa manifestacja kobiet ma być największą ze wszystkich zorganizowanych do tej pory.

- Będziemy startować trochę nietypowo, bo z trzech miejsc w Warszawie. To są aleje Ujazdowskie pod KPRM, bo pan Morawiecki dzisiaj powiedział, żebyśmy nie zaczepiały nikogo innego, tylko waliły w polityków, no to idziemy powiedzieć mu, co myślimy. Drugie miejsce bardzo symboliczne dla nas - Plac Zamkowy - tam dużo się zaczęło, w 2016 roku miał tam miejsce nasz największy protest w Polsce. Trzecie miejsce to Plac Zawiszy, najbliżej siedziby zła, czyli PiS - mówiła Agnieszka Czerederecka ze Strajku Kobiet.

"Nie zdemolujmy Warszawy"

- Gdzie pójdziemy, to się okażę, pewnie będziemy się gdzieś łączyć - dodała.

- Nie zdemolujmy jutro Warszawy, bo kochamy ją wszyscy - podsumowała Czerederecka.

Marta Lempart, liderka Strajku Kobiet, przypomniała, żeby "nie przyjmować żadnych mandatów". - Do niczego się nie przyznajemy, odmawiamy składania wyjaśnień - tłumaczyła.

Klementyna Suchanow zaapelowała o przestrzeganie zasad sanitarnych podczas piątkowej manifestacji. - Będziemy prosiły, by osoby bez maseczek, opuściły nasz marsz - podkreśliła.

- Możemy spodziewać się prowokacji i agresji. Musimy trzymać się razem. Nie spacerujmy w pojedynkę, szczególnie w trakcie powrotu do domu - zaapelowała Suchanow.

